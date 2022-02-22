Під посольством Росії активісти встановили хрести (фото, відео)

Мета акції – показати Росії, що ніхто її не боїться

На хрестах були таблички – «російському окупанту»

Перед посольством Росії у Києві активісти встановили хрести з табличками «російському окупанту» на знак протесту проти заяв та ухвалених рішень влади РФ. Про акцію написав депутат Київради від фракції «Європейська Солідарність» Олександр Погребиський у Facebook.

«Під посольством рф….Ми вас чекаємо….Ласкаво просимо в пекло!», – написав Погребиський.

Мета акції – показати Росії, що ніхто її не боїться. «Усі дії, які були покликані Російською Федерацією, зроблені для того, аби посилити паніку всередині українського суспільства, щоб люди почали виїжджати тощо. Але цього не буде! Ми готові зустрічати, буду дуже сильний опір. Не зрівняно з 2014 роком», – сказав депутат у коментарі виданню Bigkyiv.

Під час акції її учасники тримали транспаранти та таблички «Донбас – це Україна», «Ніколи не здамося», «Імперія зла має померти» тощо.

Нагадаємо, 21 лютого у Києві перед будівлею посольства Росії активісти провели акцію на підтримку кримських татар – встановили 11 зламаних дверей, пофарбованих у червоний колір. Двері символізують 11 зламаних життів громадянських журналістів, кримських татар.

Як повідомлялося, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.