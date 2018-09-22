Як у Китаї виробляють шовк: фотогалерея



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Фото: Синьхуа Китайські селяни мають рецепт від зубожіння

Китайські селяни, займаючись шовківництвом, отримують стабільні доходи

В останні роки в повіті Жун'ань міста Лючжоу Гуансі-Чжуанського автономного району (Південний Китай) бурхливо розвивається шовківництво.

Це дозволило місцевим селянам отримувати стабільні доходи і позбутися зубожіння.

Нагадаємо, на виставці рейкового транспорту, що проходить в Чанчуні, адміністративному центрі провінції Цзілінь на північному сході Китаю, компанія CRRC Changchun Railway Vehicles представила новий поїзд з вуглецевого волокна для легкорейкового транспорту.

Завдяки використанню вуглеволокна при виробництві корпусу цей поїзд на 30 відсотків легше, ніж поїзди з нержавіючої сталі, що підвищує його енергоефективність, повідомив виробник.