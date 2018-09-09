Китай представив новий поїзд з вуглецевого волокна



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Вагон з вуглеволокна

Поїзд на 30 відсотків легше, ніж поїзди з нержавіючої сталі

На виставці рейкового транспорту, що проходить в Чанчуні, адміністративному центрі провінції Цзілінь на північному сході Китаю, компанія CRRC Changchun Railway Vehicles представила новий поїзд з вуглецевого волокна для легкорейкового транспорту.

Завдяки використанню вуглеволокна при виробництві корпусу цей поїзд на 30 відсотків легше, ніж поїзди з нержавіючої сталі, що підвищує його енергоефективність, повідомив виробник.

Крім того, даний матеріал також дозволяє забезпечити кращу тепло- і звукоізоляцію у порівнянні з традиційними матеріалами, що робить поїзд менш шумним під час експлуатації.

Проектна швидкість руху поїзда становить 80 км на годину, його пасажиромісткість - 368 чоловік. Він оснащений суперконденсатором, двохвилинної зарядки якого вистачає на 10 км шляху.

Джерело: Синьхуа