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    Технології

    Китай представив новий поїзд з вуглецевого волокна

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    Вагон з&nbsp;вуглеволокна - Китай представив новий поїзд з вуглецевого волокна
    Вагон з вуглеволокна

    Поїзд на 30 відсотків легше, ніж поїзди з нержавіючої сталі

    На виставці рейкового транспорту, що проходить в Чанчуні, адміністративному центрі провінції Цзілінь на північному сході Китаю, компанія CRRC Changchun Railway Vehicles представила новий поїзд з вуглецевого волокна для легкорейкового транспорту.

    Завдяки використанню вуглеволокна при виробництві корпусу цей поїзд на 30 відсотків легше, ніж поїзди з нержавіючої сталі, що підвищує його енергоефективність, повідомив виробник.

    Крім того, даний матеріал також дозволяє забезпечити кращу тепло- і звукоізоляцію у порівнянні з традиційними матеріалами, що робить поїзд менш шумним під час експлуатації.

    Проектна швидкість руху поїзда становить 80 км на годину, його пасажиромісткість - 368 чоловік. Він оснащений суперконденсатором, двохвилинної зарядки якого вистачає на 10 км шляху.

    Джерело: Синьхуа

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