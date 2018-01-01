Як українські штурмовики тренувалися перехоплювати ворожі літаки в небі. Фотогалерея

В небо Миколаївщини піднялись льотчики-винищувачі та штурмовики

В рамках проведення чергової льотної зміни військові льотчики бригади тактичної авіації ім. Олександра Покришкіна Повітряного командування «Південь» виконали комплекс завдань щодо відновлення втрачених навичок льотного складу, бойового застосування авіації, техніки пілотування й навігації. Для здійснення польотів були задіяні літаки



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Для здійснення польотів були задіяні літаки винищувачі МіГ-29 та навчально-тренувальні літаки L-39

В небо Миколаївщини піднялись льотчики-винищувачі та штурмовики

В рамках проведення чергової льотної зміни військові льотчики бригади тактичної авіації ім. Олександра Покришкіна Повітряного командування «Південь» виконали комплекс завдань щодо відновлення втрачених навичок льотного складу, бойового застосування авіації, техніки пілотування й навігації.

Для здійснення польотів були задіяні літаки винищувачі МіГ-29 та навчально-тренувальні літаки L-39. До виконання завдань залучався весь льотний склад — від наймолодшого офіцера, до найстарших і найдосвідченіших льотчиків авіаз’єднання.

Під час льотної зміни льотчики-винищувачі виконали вправи щодо польотів за маршрутами, польотів на бойове застосування, перехоплення літаків-порушників повітряного простору та виконання фігур складного пілотажу. Під час польотів на командному пункті офіцери бойового управління бригади провели тренування з наведення винищувальної авіації на повітряні цілі, йдеться на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ на Facebook.

Завдання польотної зміни виконувались спільно з представниками сусідньої бригади штурмової авіації. Як розповів командир винищувального авіаз’єднання підполковник Ігор Кисельов, співпраця зі штурмовиками налагоджена на найвищому рівні.