ЗСУ отримають нові танки та протитанкові комплекси українського виробництва

Начальник генштабу прогнозує надходження танків до кінця 2018 року

Цього року Збройні сили України отримають протитанкові комплекси «Стугна» і «Корсар» українського виробництва, а також танки «Оплот». Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко. «Танки «Оплот» прийняті на озброєння. Ми очікували наприкінці минулого року – на початку



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Начальник генштабу прогнозує надходження танків до кінця 2018 року

Цього року Збройні сили України отримають протитанкові комплекси «Стугна» і «Корсар» українського виробництва, а також танки «Оплот». Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

«Танки «Оплот» прийняті на озброєння. Ми очікували наприкінці минулого року – на початку 2018 року отримання таких танків, але, виходячи з певних технічних причин, тобто можливостей нашої оборонної промисловості, ми передбачаємо, що такі танки отримаємо до кінця 2018 року», – сказав Муженко.

Муженко також зазначає, що надання США Україні протитанкових ракетних комплексів «Джавелін», по-перше, підніме психологічну стійкість особового складу, а по-друге, достатньо серйозно оснастить підрозділи.

«Хоча наші комплекси – і «Корсар», і «Стугна» – трішки відрізняються (від «Джавелінів» – ред.) за принципами застосування, за принципами наведення, але вони мають більшу дальність ураження і більші потужності. Але вони не виключають один одного, вони можуть тільки одне одного доповнювати», – зазначив генерал армії.

Муженко запевенив, що ЗСУ отримують «широкий діапазон озброєння і військової техніки. Мова іде як про нові зразки озброєння і військової техніки, так і про модернізовані та відновлені».