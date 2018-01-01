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    Події в Україні

    ЗСУ отримають нові танки та протитанкові комплекси українського виробництва

    Начальник генштабу прогнозує надходження танків до кінця 2018 року
    Цього року Збройні сили України отримають протитанкові комплекси «Стугна» і «Корсар» українського виробництва, а також танки «Оплот». Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко. «Танки «Оплот» прийняті на озброєння. Ми очікували наприкінці минулого року – на початку
    • Сьогодні, 12:08
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    Начальник генштабу прогнозує надходження танків до кінця 2018 року

    Цього року Збройні сили України отримають протитанкові комплекси «Стугна» і «Корсар» українського виробництва, а також танки «Оплот». Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

    «Танки «Оплот» прийняті на озброєння. Ми очікували наприкінці минулого року – на початку 2018 року отримання таких танків, але, виходячи з певних технічних причин, тобто можливостей нашої оборонної промисловості, ми передбачаємо, що такі танки отримаємо до кінця 2018 року», – сказав Муженко.

    Муженко також зазначає, що надання США Україні протитанкових ракетних комплексів «Джавелін», по-перше, підніме психологічну стійкість особового складу, а по-друге, достатньо серйозно оснастить підрозділи.

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    «Хоча наші комплекси – і «Корсар», і «Стугна» – трішки відрізняються (від «Джавелінів» – ред.) за принципами застосування, за принципами наведення, але вони мають більшу дальність ураження і більші потужності. Але вони не виключають один одного, вони можуть тільки одне одного доповнювати», – зазначив генерал армії.

    Муженко запевенив, що ЗСУ отримують «широкий діапазон озброєння і військової техніки. Мова іде як про нові зразки озброєння і військової техніки, так і про модернізовані та відновлені».

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