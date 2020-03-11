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    Як в мережі глузують з «обнуленого» Путіна. Добірка фотожаб

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    Як в мережі глузують з «обнуленого» Путіна. Добірка фотожаб

    Володимир Путін збирається керувати Росією ще 16 років?

    Користувачі мережі іронічно відреагували на те, що у Росії придумали, як зробити Путіна «вічним президентом».

    Нагадаємо, вчора, 10 березня, депутатка від «Єдиної Росії» Валентина Терешкова запропонувала внести в законопроєкт про зміни до Конституції РФ поправку про «обнуління» президентських термінів. Державна дума Росії підтримала цю поправку.

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    Як в мережі глузують з «обнуленого» Путіна. Добірка фотожаб
    Як в мережі глузують з «обнуленого» Путіна. Добірка фотожаб
    Як в мережі глузують з «обнуленого» Путіна. Добірка фотожаб
    Як в мережі глузують з «обнуленого» Путіна. Добірка фотожаб
    Як в мережі глузують з «обнуленого» Путіна. Добірка фотожаб
    Як в мережі глузують з «обнуленого» Путіна. Добірка фотожаб
    Як в мережі глузують з «обнуленого» Путіна. Добірка фотожаб

    Варто зазначити, що Володимир Путін є президентом РФ з 2000 року з невеликою перервою. За чинною конституцією РФ, він не може балотуватися на посаду глави держави в 2024 році. 10 березня у російській Держдумі розглядали правки до конституції РФ, які пропонував внести Путін.

    Росія Путін Державна Дума
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