Як в мережі глузують з «обнуленого» Путіна. Добірка фотожаб



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Володимир Путін збирається керувати Росією ще 16 років?

Користувачі мережі іронічно відреагували на те, що у Росії придумали, як зробити Путіна «вічним президентом».

Нагадаємо, вчора, 10 березня, депутатка від «Єдиної Росії» Валентина Терешкова запропонувала внести в законопроєкт про зміни до Конституції РФ поправку про «обнуління» президентських термінів. Державна дума Росії підтримала цю поправку.

Варто зазначити, що Володимир Путін є президентом РФ з 2000 року з невеликою перервою. За чинною конституцією РФ, він не може балотуватися на посаду глави держави в 2024 році. 10 березня у російській Держдумі розглядали правки до конституції РФ, які пропонував внести Путін.