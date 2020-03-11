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    Думки вголос

    У Росії нагородили медаллю бойовика Козіцина, який викрадав і вбивав жителів Донбасу

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Микола Козіцин - У Росії нагородили медаллю бойовика Козіцина, який викрадав і вбивав жителів Донбасу
    Микола Козіцин

    Козіцин прославився тим, що в 2014 році обстрілював з важкої артилерії житлові квартали смт Біле в Луганській області і з гордістю фіксував це на відео

    Мовою оригіналу

    Только недавно рассказывал о «подвигах героя Новороссии» Мозгового, который расстрелял из-за денег семью с ребёнком, как тут напомнил о себе другой «герой».

    На днях официальная делегация из ЛНР во главе с помощницей «главы республики» Мариной Филипповой съездила в Ростовскую область, где наградила медалью атамана Козицына. Если помните, это очередной российский гражданин, который в 2014 году с группировкой донских казаков приехал в Украину убивать украинцев.

    Самый кайф при этом в том, что сами же ЛНРовцы обвиняли Козицына в многочисленных преступлениях. А сама Марина Филиппова, которая вручала ему медаль, в 2014 году 4 месяца просидела у Козицына на подвале (она была мэром Красного Луча, у неё вымогали деньги). Теперь же она обнимается с атаманом и делает вид, что ничего не было. Ахаха, какое же позорное днище.

    Помимо мародёрства и похищения людей Козицын также прославился тем, что в августе 2014 прямой наводкой обстреливал из тяжёлой артиллерии жилые кварталы пгт Белое в Луганской области и с гордостью фиксировал это на видео. Но в России, которая на словах очень переживает за судьбы жителей Донбасса и клянёт украинских карателей за «геноцид русскоязычного населения», никаких претензий к нему нет. Даже награды вручают.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Росія бойовики на Донбасі Донбас Луганщина ЛНР геноцид
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