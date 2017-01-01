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    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото

    Німецький фотограф Пітер Юзак займається мікрофотографією різних ліків і препаратів, наприклад вітаміну С, бензойної кислоти і парацетамолу
    Юзак захопився мікрофотографією в 1979 році, а парацетамол почав знімати тільки чотири роки тому. [GALLERY_BLOCK] Щоб зробити знімки, він зскрібає з таблеток пилок, поміщає його під скло і нагріває, щоб почався процес кристалізації. На виготовлення матеріалу для зйомки у Юзака йде від декількох годин до декількох тижнів. Після завершення
    • 21 Грудня, 12:59
    • Розсилка

    Німецький фотограф Пітер Юзак займається мікрофотографією різних ліків і препаратів, наприклад вітаміну С, бензойної кислоти і парацетамолу

    Юзак захопився мікрофотографією в 1979 році, а парацетамол почав знімати тільки чотири роки тому.

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    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото
    Як виглядає пігулка парацетамолу під мікроскопом. Яскраві фото

    Щоб зробити знімки, він зскрібає з таблеток пилок, поміщає його під скло і нагріває, щоб почався процес кристалізації. На виготовлення матеріалу для зйомки у Юзака йде від декількох годин до декількох тижнів.

    Після завершення кристалізації фотограф поміщає скло під поляризаційний мікроскоп Jenalab з камерою Sony Alpha 7. З кожної заготовки він отримує сотні фотографій в масштабі 120:1.

    Джерело: Bird In Flight

    фотограф
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