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    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея

    Американському відеоблогеру Логану Полу всього 22 роки, проте він живе життям, про яке багато хто тільки мріє
    Канали хлопця і його сторінки в соціальних мережах приносять йому щомісяця близько мільйона доларів. Логан володіє колекцією дорогих автомобілів, живе в будинку за 5 мільйонів доларів в Каліфорнії і багато подорожує по світу. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Один рекламний пост в його Instagram обійдеться в 80 000 доларів, в той час як такий же
    • Сьогодні, 10:40
    • Розсилка

    Американському відеоблогеру Логану Полу всього 22 роки, проте він живе життям, про яке багато хто тільки мріє

    Канали хлопця і його сторінки в соціальних мережах приносять йому щомісяця близько мільйона доларів. Логан володіє колекцією дорогих автомобілів, живе в будинку за 5 мільйонів доларів в Каліфорнії і багато подорожує по світу.

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    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея
    Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея

    Один рекламний пост в його Instagram обійдеться в 80 000 доларів, в той час як такий же рекламний пост в Facebook буде коштувати вже 150 000 доларів. Пол також будує кар'єру співака і знімається в фільмах і серіалах, що робить його ще більш відомим.

    Джерело: trinixy.ru

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