Як виглядає розкішне життя відеоблогера Логана Пола. Фотогалерея

Американському відеоблогеру Логану Полу всього 22 роки, проте він живе життям, про яке багато хто тільки мріє

Канали хлопця і його сторінки в соціальних мережах приносять йому щомісяця близько мільйона доларів. Логан володіє колекцією дорогих автомобілів, живе в будинку за 5 мільйонів доларів в Каліфорнії і багато подорожує по світу. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Один рекламний пост в його Instagram обійдеться в 80 000 доларів, в той час як такий же



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Американському відеоблогеру Логану Полу всього 22 роки, проте він живе життям, про яке багато хто тільки мріє

Канали хлопця і його сторінки в соціальних мережах приносять йому щомісяця близько мільйона доларів. Логан володіє колекцією дорогих автомобілів, живе в будинку за 5 мільйонів доларів в Каліфорнії і багато подорожує по світу.

Один рекламний пост в його Instagram обійдеться в 80 000 доларів, в той час як такий же рекламний пост в Facebook буде коштувати вже 150 000 доларів. Пол також будує кар'єру співака і знімається в фільмах і серіалах, що робить його ще більш відомим.

Джерело: trinixy.ru