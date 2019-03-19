Як виглядає тренувальний табір для поліцейських з надмірною вагою. Фотогалерея



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За даними поліцейського навчального центру, особливо огрядні офіцери втрачають до 60 кілограмів ваги

У Таїланді в центральному поліцейському навчальному центрі було відкрито спеціальний табір для офіцерів з надмірною вагою, який допомагає поліцейським схуднути. За словами засновника цього табору, надмірна вага - головний ворог поліцейського, який повинен завжди бути в хорошій фізичній формі. Служителі правопорядку повинні завжди бути витривалими і спритними, а інакше вони просто не зможуть зловити злочинця, який тікає від них.

Програма отримала назву «Знищення живота», а поліцейські за цією програмою виконують комплекс спеціальних вправ і правильно харчуються.

Як з'ясувалося, програма дійсно працює. За даними поліцейського навчального центру, особливо огрядні офіцери втрачають до 60 кілограмів ваги, а ті, чия вага становив 80-90 кілограмів - худнуть приблизно на 20 кілограмів.

Джерело: trinixy.ru