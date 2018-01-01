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    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман

    Ось така «Золота столиця Росії»
    «Ви не помилились. Те, що ви бачите на фотографіях, - це будинки і вулиці міста Сусуман, яке називають золотою столицею Росії. Таку назву місто отримало з тієї причини, що більшість його жителів зайняті золотодобуванням. А ще тут знаходиться штаб-квартира компанії «Сусуманзолото» - найбільшої золотодобувної компанії Магаданської
    • Сьогодні, 15:45
    • Розсилка
    Сусуман
    Сусуман

    Ось така «Золота столиця Росії»

    «Ви не помилились. Те, що ви бачите на фотографіях, - це будинки і вулиці міста Сусуман, яке називають золотою столицею Росії. Таку назву місто отримало з тієї причини, що більшість його жителів зайняті золотодобуванням. А ще тут знаходиться штаб-квартира компанії «Сусуманзолото» - найбільшої золотодобувної компанії Магаданської області», - коментує наведені нижче світлини блогер з Росії Сергій Доля.

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    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман
    Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман

    Джерело: bigpicture.ru

    Росія
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