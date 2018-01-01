Як виглядає золота столиця Росії. Моторошні фото занедбаного міста Сусуман

Ось така «Золота столиця Росії»

«Ви не помилились. Те, що ви бачите на фотографіях, - це будинки і вулиці міста Сусуман, яке називають золотою столицею Росії. Таку назву місто отримало з тієї причини, що більшість його жителів зайняті золотодобуванням. А ще тут знаходиться штаб-квартира компанії «Сусуманзолото» - найбільшої золотодобувної компанії Магаданської