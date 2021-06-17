У Росії широкі народні маси починають писати доноси

Якщо ти почав писати доноси, то зможеш багато за це отримати

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Довлатов как-то написал точную фразу: «Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить – кто написал четыре миллиона доносов?»

Довлатов знал ответ.

Соседи написали, которые за солью приходили.

Товарищи по работе написали, с которыми вместе получал медаль «Ударник коммунистического труда».

Если ты учёным был, то писали донос товарищи-учёные, которые хотели пройти вперёд тебя. Короче, был бы человек, а »дело» найдётся.

Нужно отдать должное Путину – он для меня бьёт все рекорды. Если дедушку Ленина называли «самый человечный человек», то Путин, после интервью NBC, смело может носить звание «самый бесчеловечный». Но это его прекрасный стиль такой – уничтожать своих врагов, не скрывая это публично. Публично заявить, что он не уверен, выживет ли Навальный в тюрьме, или как там он это точно сказал, – это дорогого стоит.

Я так понимаю, что это новая мода такая – сказать нечто такое бесчеловечное и негуманное, что даже сайт Кремля и госинформационные агентства это вырезают. В общем, попал Путин под цензуру, бедный.

Но для того, чтобы уничтожить врагов, их нужно найти. С этим прекрасно справляется Госдума, штампуя законы, назначающие граждан врагами.

Однако, не пора ли и общественности, простым людям, так сказать, включиться в общую работу и начать писать доносы?

И тут, как видим, выясняется, что Путину с народом повезло и дело пошло!

Вот некий «Фонд защиты национальных ценностей» потребовал признать «Медиазону» – одно из последних СМИ, которые можно отнести к независимым, иностранным агентом. В доносе подробно перечислены «преступления» «Медиазоны» – перепечатывала материалы СМИ – «иностранных агентов», получала премии и награды от фондов, признанными такими же агентами. Далее, вот эти доносчики написали обращение, где обвиняют, что «Медиазона» «навязывает нашей молодежи неприемлемые западные ценности» и что «мы сами тут без вас разберёмся как жить».

Вы удивитесь, но реакция власти последовала молниеносно! Комиссия ГД »по расследованию вмешательства» уже направила в госорганы сведения об участии «Медиазоны» в политдеятельности и финансировании из-за рубежа. Так что, скоро «Медиазоне» кирдык.

Какие два вывода можно сделать из этой истории.

Первый, привычный, – государство уничтожает все, что шевелится.

Второй – тревожный – в дело включились доносчики от народа.

Знаете, тут многие рассуждают, не начался ли 37-й год. Вот сейчас он и начинается, ибо широкие репрессии невозможны без включения широких народных масс. Вот массы и подтягиваются.

Гребенщиков, говоря о Ленине и Сталине, остроумно заметил, что те, кто их возвеличивают, попросту рассчитывают в перспективе занять квартиры расстрелянных и репрессированных.

Те, кто пишут доносы, рассчитывают на это же. И не обязательно это квартира. Можно оказаться в Госдуме, можно получить финансирование от государства.

Если ты начал писать доносы, ты многое можешь получить.

Тридцать сребреников сегодня вручаются в самых разных вкусных видах.

Джерело: Эхо Москвы

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