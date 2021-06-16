Євро-2020. Прогноз на матч Україна - Північна Македонія

Команда Андрія Шевченка має здобути перемогу в другому турі

Швидкоплинний груповий турнір Євро-2020 перетинає Екватор. Матчі другого туру для всіх збірних стають вирішальними. В групі С Україна і Північна Македонія поступилися в перших зустрічах, відповідно Нідерландам і Австрії, тому очка зустріч між ними стає доленосною. Поступатися не можна. Поразка будь-кого з суперників залишить лише теоретичні шанси на продовження боротьби в плей-оф.

В команді Андрія Шевченка несподівано намалювалася серйозна проблема. Травма Олександра Зубкова, якої півзахисник «Ференцвароша» зазнав в першому матчі з Нідерландами, оголила лівий фланг. Діру треба латати, а варіантів в тренерського штабу небагато. Є Едуард Соболь, котрий іноді грає на цій позиції в «Брюгге». Можна перекрити супернику кисень на цьому фланзі тактично. Шульг у складі вистачає, проте Малиновський, Зінченко, Миколенко чи Ярмоленко сильніші на звичних позиціях. Їх треба зберегти на своїх місцях, адже доведеться долати насичену оборону. З Австрією північномакедонці збудували три ешелони захисту. І трималися досить довго. Навіть забити встигли. Горан Пандєв хоч і ветеран, а свою справу знає.

По складу і представництву потужних клубів в збірній українці є беззаперечними фаворитами. Так вважають і букмекери. Команда Андрія Шевченка має вигравати. Проте гра простою не буде. З північномакедонцями ми зустрічалися чотири рази і тільки в третій і четвертій іграх, після нічиєї та поразки, змогли перемогти.