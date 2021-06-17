Зустріч Байдена та Путіна гостро висміяли в соцмережі (фото)

Володимир Путін та Джо Байден зустрілися 16 червня у Женеві

Володимир Путін та Джо Байден зустрілися 16 червня у Женеві

Президенти дипломатичних «червоних ліній» не порушили

16 червня 2021 року у Женеві відбулася зустріч між президентами США і Росії – Джо Байденом і Володимиром Путіним.

У мережі з'явилася низка дотепних фотожаб щодо розмови очільників двох держав. Зокрема в соцмережі зазначають, що зустріч була малоефективною, дипломатичних «червоних ліній» не порушили. Зокрема Путін заявив, що Байден пояснив свої слова про «вбивцю».

Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося. Також повідомлялося, що репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

У середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

Президенти обмінялися незвичними подарунками.

Зазначимо, користувачі соцмереж порівняли трапи Байдена і Путіна. Цікаво, що американський президент дотримується відкритої політики навіть у таких дрібницях, а у Путіна все «за склом» і за «сімома замками».



