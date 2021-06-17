Мова жестів. Чому зустріч Путіна-Байдена виглядає провальною
Експрес-аналіз рукостискання президентів США і Росії
Рукостискання було ініційовано американським президентом. Він першим розгорнув корпус в напрямку Володимира Путіна, витягнув руку і зробив перший крок. Тим самим Джо Байден змусив свого партнера стрімко кинутися йому назустріч з витягнутою рукою.
Байден вже здійснював подібний трюк з Путіним в 2011 році. Тоді російському лідерові довелося буквально бігти кілька метрів, щоб потиснути Байдену руку, поки той стояв з незворушним виглядом.
Перше рукостискання на самітах такого рівня виконує функцію міні-поєдинку, за підсумками якого визначаються ролі учасників: хто домінує, а хто змушений підкоритися. Зазвичай виграє той, хто ініціює взаємодію, але робить менше рухів і менш експресивний в своїх невербальних проявах. В даному випадку це Байден.
Більш детальні розбори саміту Байден-Путін від наших експертів з'являться трохи пізніше. Як то кажуть, слідкуйте за оновленнями.