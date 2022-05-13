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    Залужний показав, як американські гаубиці знищують ворога (фото)

    Залужний показав, як американські гаубиці знищують ворога (фото)
    фото: Валерій Залужний/Facbook

    Адміністрація президента США надала українським військовим гаубиці калібру 155 мм типу М777

    Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав у дії надані американцями гаубиці калібру 155 мм типу М777. Фото він опублікував у Facebook.

    «Окремі вітання і подяка від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя. Разом до Перемоги!», – написав Залужний.

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    Залужний показав, як американські гаубиці знищують ворога (фото)
    Залужний показав, як американські гаубиці знищують ворога (фото)
    Залужний показав, як американські гаубиці знищують ворога (фото)
    Залужний показав, як американські гаубиці знищують ворога (фото)
    Залужний показав, як американські гаубиці знищують ворога (фото)
    Залужний показав, як американські гаубиці знищують ворога (фото)
    Залужний показав, як американські гаубиці знищують ворога (фото)
    Залужний показав, як американські гаубиці знищують ворога (фото)
    Залужний показав, як американські гаубиці знищують ворога (фото)

    Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні. Президент США Джо Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України уже 9 травня.

    Читайте також: Чи вистачить Україні ленд-лізу для відбиття усіх атак ворога: відповідь Резнікова

    Теги: росія окупанти США війна Україна окупація #stoprussia Валерій Залужний
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    Залужний показав, як американські гаубиці знищують ворога (фото)