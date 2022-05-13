Залужний показав, як американські гаубиці знищують ворога (фото)

Адміністрація президента США надала українським військовим гаубиці калібру 155 мм типу М777

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав у дії надані американцями гаубиці калібру 155 мм типу М777. Фото він опублікував у Facebook.

«Окремі вітання і подяка від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя. Разом до Перемоги!», – написав Залужний.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні. Президент США Джо Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України уже 9 травня.