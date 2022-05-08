Чи вистачить Україні ленд-лізу для відбиття усіх атак ворога: відповідь Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що відповідь на питання, чи вистачить Україні ленд-лізу від США для боротьби з ворогом, залежатиме від ситуації на полі бою

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що поки не можна стверджувати, чи ленд-ліз для України від США дасть змогу відбивати усі атаки ворога. На його думку, усе залежатиме від інтенсивності бойових дій. Про це урядовець повідомив у інтерв'ю на телеканалі «Факти ICTV».

«Все залежить від інтенсивності ведення вогню. Скільки боєкомплектів витрачають бригади, наші батальони під час ведення бойових дій, тому що у нас досить широка лінія фронту. Після, на щастя, звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини вона зменшилася, але загрози все одно залишаються. Командування це розуміє. Тому нам ще все одно буде важко і складно», – сказав міністр.

Резніков пояснив, що ворога дуже багато кількісно, адже Росія знімає техніку зі складів і стягує в Україну. Він вважає, що не можна в жодному разі применшувати загрозу. Водночас міністр наголосив, що ленд-ліз – це ще одне підтвердження Білого дому, Капітолію, що вони принципово готові бути нашими партнерами у перемозі над Росією.

«Ленд-ліз – як друга світова війна. Ухвалення рішення Америки вступити у війну проти Гітлера, по суті, змінило історію. Тоді Черчилль переконав США, що вони мають вступити у цю війну, а сьогодні Володимир Зеленський переконав США, що вони мають вступити в такий спосіб у цю підтримку», – зазначив Резніков й додав: ленд-ліз – це налаштована на перемогу участь США у війні проти Росії.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні. Президент США Джо Байден підпише законопроєкт про ленд-ліз для України уже 9 травня.