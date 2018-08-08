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    Фото

    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають

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    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають

    Саме так виглядають племена Африки, Азії та Південної Америки, які вже незабаром можуть зникнути

    Є місця на планеті, до яких ще не добралася цивілізація. Зате дістався Адам Козел, польський фотограф і мандрівник. Все почалося з його пристрасті до дослідження нових територій, а закінчилося тим, що світ отримав грандіозний проект про жителів маловідомих племен.

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    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають
    Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають

    Ці племена поступово вимирають. У кожному з них ще є люди похилого віку, які носять на своєму тілі історію: татуювання, які набивали собі герої і переможці, незвичайні розтяжки і ювелірні прикраси.

    Адам спочатку знайшов старих представників племені, чиї тіла були повністю покриті татуюваннями. Це справило на фотографа настільки сильне враження, що він продовжив досліджувати племена, спілкуватися з їхніми представниками і увічнювати їх на камеру. Адам Козел встиг побувати в племенах Африки, Азії та Південної Америки, і він не планує зупинятися.

    Джерело: cameralabs.org

    фотограф
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