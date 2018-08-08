Запам'ятайте їх такими. Фантастичні фотографії племен, які зникають



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Саме так виглядають племена Африки, Азії та Південної Америки, які вже незабаром можуть зникнути

Є місця на планеті, до яких ще не добралася цивілізація. Зате дістався Адам Козел, польський фотограф і мандрівник. Все почалося з його пристрасті до дослідження нових територій, а закінчилося тим, що світ отримав грандіозний проект про жителів маловідомих племен.

Ці племена поступово вимирають. У кожному з них ще є люди похилого віку, які носять на своєму тілі історію: татуювання, які набивали собі герої і переможці, незвичайні розтяжки і ювелірні прикраси.

Адам спочатку знайшов старих представників племені, чиї тіла були повністю покриті татуюваннями. Це справило на фотографа настільки сильне враження, що він продовжив досліджувати племена, спілкуватися з їхніми представниками і увічнювати їх на камеру. Адам Козел встиг побувати в племенах Африки, Азії та Південної Америки, і він не планує зупинятися.

Джерело: cameralabs.org