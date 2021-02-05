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    Доба на Донбасі: чотири ворожі обстріли, одного військового поранено

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    Обстановка в районі проведення операції Об&rsquo;єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, запевнили у штабі - Доба на Донбасі: чотири ворожі обстріли, одного військового поранено
    Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами, запевнили у штабі

    Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається медична допомога лікарів

    Протягом минулої доби, 4 лютого, на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Південного, збройні формування РФ здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з 82-х мм міномету та стрілецької зброї. В результаті обстрілу один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна оперативно доставлено до лікувального закладу, де йому надається медична допомога лікарів.

    Також в районі населеного пункту Кримське було виявлено факт інженерного обладнання позицій противника у бік наших підрозділів.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета. А неподалік населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

    Від початку поточної доби, 5 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

    Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

    «Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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