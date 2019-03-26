Зникла навіть електрика. До чого Венесуелу довела суміш соціалізму з популізмом



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Відключення електроенергії вже давно стали буденністю в Венесуелі через брак інвестицій у модернізацію енергомереж

У Венесуелі сталося нове значне відключення електроенергії одразу в кількох штатах країни. В понеділок, 25 березня, без світла лишилися й чимало районів венесуельської столиці міста Каракас, повідомляє агенція новин Reuters, що посилається на дані очевидців.

За даними інформагенції, без струму лишився й квартал, де розташовані будівлі уряду та міністерства. Влада міста також повідомила про припинення роботи метро через брак електроенергії. Крім столиці, без електропостачання лишилися й кілька західних штатів Венесуели.

7 березня Венесуела вже пережила масштабне відключення електроенергії, в результаті чого без світла залишилася майже вся територія країни. Відсутність електропостачання протягом кількох днів паралізувала роботу багатьох секторів економіки Венесуели, в тому числі й у найважливішому - нафтовому. Було оголошено надзвичайний стан. Відновити електропостачання вдалося лише 13 березня.

Тоді соціалістичний уряд Ніколаса Мадуро звинуватив у перебоях з електропостачанням США. Мадуро назвав це «саботажем» з боку адміністрації Дональда Трампа.

Натомість колишні співробітники енергокомпаній розповіли Reuters, що, швидше за все, до перебоїв призвели проблеми в лініях енергопостачання, котрі поєднують ГЕС, що виробляє основну частину електрики в Венесуелі, з електромережею країни.

Відключення електроенергії вже давно стали буденністю в Венесуелі через брак інвестицій у модернізацію енергомереж, нагадує Reuters.

Джерело: Deutsche Welle