З’явилися перші фото евакуації цивільних з «Азовсталі»

Під час евакуації з Маріуполя

Операція з безпечного проходу координується ООН та Червоним Хрестом

Евакуація цивільних осіб з «Азовсталі» відбулася успішно. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на представника управління ООН з координації гуманітарних питань Савіано Абреу та свого фотографа, який працює у селі Безіменне поблизу Маріуполя. Міжнародний червоний хрест також підтвердив інформацію, пише BBC із посиланням на заяву організації.

«МКЧХ підтверджує, що йде операція з безпечного проходу, в координації з ООН та сторонами конфлікту. Конвой для евакуації цивільних осіб проїхав близько 230 км і досяг заводу в Маріуполі вранці в суботу за місцевим часом. МКЧХ наполягає на тому, що жодних подробиць не можна повідомити доти, поки не дозволить ситуація, оскільки це ставить під серйозну загрозу безпеку цивільних осіб та конвою. Відповідна місцева влада комунікує з цивільними особами з приводу практичних деталей», - наводить цитату ВВС.

За даними ООН, близько 1000 мирних жителів живуть в укриттях під металургійним заводом «Азовсталь».

Відомо, що у будинки маріупольців заселяють невідомих людей. Такий дозвіл видає так звана селищна рада, яка працює під прапором «ДНР».

Нагадаємо, що від 26 квітня окупанти обмежили пересування всередині Маріуполя, а також заборонили в’їзд навіть з боку Новоазовська.

Сьогодні стало відомо, що за результатами спецоперації з евакуації людей з Азовсталі у Маріуполі вдалося вивезти дітей, жінок та людей похилого віку.

Згодом президент Володимир Зеленський уточнив, що вивезти вдалося першу групу із приблизно ста чоловік.