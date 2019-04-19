Група Bahroma 24 квітня влаштує «Повний Тур Дом» в Києві!



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Цього року Bahroma стали півфіналістами Національного відбору на Євробачення-2019

24 квітня в клубі Atlas група Bahroma зіграє великий сольний концерт в рамках всеукраїнського туру «Повний Тур Дом»

Рік тому група Bahroma представила альбом «ДОМ», який став четвертим лонгплеєм колективу. Саме з ним Bahroma об'їхали з повними аншлагами п'ять великих міст України. Цілий рік соцмережі вибухали коментарями та проханнями розширити географію всередині України. Тому навесні BAHROMA вирушає в «Повний Тур Дом»!

«Безумовно, для мене кожен концерт особливий. Це завжди непередбачувано, не знаєш, як концерт почнеться, і як закінчиться. Але так чи інакше - це найбільший кайф для мене. Цього разу ми хочемо розширити свою географію і побувати з сольними виступами там, де ще не були. Мені подобається ділитися своєю музикою з новими людьми, обмінюючись під час концерту з ними енергією, це не можна порівняти ні з чим іншим. Хочеться подарувати їм щось особливе, світле, надію на завтрашній день, віру в себе самих, віру в краще. Саме для цього ми вирушаємо в «Повний Тур Дом», - розповідає Рома Бахарєв, фронтмен групи.

Група Bahroma з'явилася в 2009 році. Їх дебютний сингл «Надолго» спродюсував клавішник культового українського гурту «Океану Ельзи» Мілош Єліч. Відеокліп потрапив в ротацію багатьох музичних каналів. У 2011 році Bahroma стали фіналістами українського відбіркового туру «Євробачення». Перший альбом групи вийшов у 2014 році. За 10 років творчості BAHROMA встигли виступити на всіх головних фестивалях України, грали на одній сцені з гуртами Good Charlotte, Hurts, BrainStorm, Океан Ельзи, Ляпис Трубецкой. А їх сингл «На глубине» став саундтреком до серіаліті «Київ вдень і вночі».

Восени 2018-го Bahroma презентувала свій україномовний трек «Робот», в якому описали майбутнє й закликали людей любити. Трек зайняв перші позиції в своїй ніші. Вперше в історичному місці - будинку Михайла Булгакова на Подолі - група представила відеороботу на пісню «Искрами». Відеокліп увійшов в топ українських відеокліпів за 2018 рік музичних видань.

Цього року Bahroma стали півфіналістами Національного відбору на Євробачення-2019.

Сьогодні Роман Бахарєв не тільки пише музику, а й активно підтримує та бере участь в благодійних проектах.