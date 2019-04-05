Вибори-2019:«Прямий» посів п'яте місце у рейтингу українських каналів



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«Ми хочемо подякувати всім політикам України. Ми поважаємо вас! Наші ефіри завжди відкриті для вас!», - говориться у повідомленні прес-служби телеканалу

Телеканал «Прямий» став п'ятим серед усіх каналів України.

«Ми почали марафон о 6 ранку 31 березня, а закінчили о 23 годині 1 квітня. Наш марафон тривав без перерви 41 годину. 41 годину з великих ефірних майданчиків. 41 годину з регіонів України. 41 годину з різних країн.

Нас дивилися мільйони телеглядачів. І ми змагалися не тільки з інформаційними каналами. У Києві «Прямий» став п'ятим серед усіх каналів України. Дякуємо, що дивитеся нас, дякуємо, що довіряєте нам інформувати вас. Ми хочемо подякувати всім експертам, які взяли участь в нашому марафоні. Які виходили в ефір не тільки вдень, але і о 2 ночі і о 4 ранку.

Ми хочемо подякувати всім політикам України. Ми поважаємо вас! Наші ефіри завжди відкриті для вас!», - говориться у повідомленні прес-служби телеканалу.

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