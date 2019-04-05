Вибори-2019:«Прямий» посів п'яте місце у рейтингу українських каналів
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Розсилка
«Ми хочемо подякувати всім політикам України. Ми поважаємо вас! Наші ефіри завжди відкриті для вас!», - говориться у повідомленні прес-служби телеканалу
Телеканал «Прямий» став п'ятим серед усіх каналів України.
«Ми почали марафон о 6 ранку 31 березня, а закінчили о 23 годині 1 квітня. Наш марафон тривав без перерви 41 годину. 41 годину з великих ефірних майданчиків. 41 годину з регіонів України. 41 годину з різних країн.
Нас дивилися мільйони телеглядачів. І ми змагалися не тільки з інформаційними каналами. У Києві «Прямий» став п'ятим серед усіх каналів України. Дякуємо, що дивитеся нас, дякуємо, що довіряєте нам інформувати вас. Ми хочемо подякувати всім експертам, які взяли участь в нашому марафоні. Які виходили в ефір не тільки вдень, але і о 2 ночі і о 4 ранку.
Ми хочемо подякувати всім політикам України. Ми поважаємо вас! Наші ефіри завжди відкриті для вас!», - говориться у повідомленні прес-служби телеканалу.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%