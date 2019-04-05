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    Прес-релізи

    Вибори-2019:«Прямий» посів п'яте місце у рейтингу українських каналів

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    Вибори-2019:«Прямий» посів п'яте місце у рейтингу українських каналів

    «Ми хочемо подякувати всім політикам України. Ми поважаємо вас! Наші ефіри завжди відкриті для вас!», - говориться у повідомленні прес-служби телеканалу

    Телеканал «Прямий» став п'ятим серед усіх каналів України.

    «Ми почали марафон о 6 ранку 31 березня, а закінчили о 23 годині 1 квітня. Наш марафон тривав без перерви 41 годину. 41 годину з великих ефірних майданчиків. 41 годину з регіонів України. 41 годину з різних країн.

    Нас дивилися мільйони телеглядачів. І ми змагалися не тільки з інформаційними каналами. У Києві «Прямий» став п'ятим серед усіх каналів України. Дякуємо, що дивитеся нас, дякуємо, що довіряєте нам інформувати вас. Ми хочемо подякувати всім експертам, які взяли участь в нашому марафоні. Які виходили в ефір не тільки вдень, але і о 2 ночі і о 4 ранку.

    Ми хочемо подякувати всім політикам України. Ми поважаємо вас! Наші ефіри завжди відкриті для вас!», - говориться у повідомленні прес-служби телеканалу.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%
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