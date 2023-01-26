Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»

Це, перше за кілька століть, Євангеліє-а́пракос українською

Екзарх Вселенського Патріарха в Україні єпископ Команський Михаїл презентує перше в Україні видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос».

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У п'ятницю, 27 січня, у Ставропігії Вселенського Патріархату в Україні відбудеться презентація першого богослужбового Євангелія-а́пракос в перекладі українською з грецької.

Євангеліє-а́пракос – тип богослужбових книг Святого Письма, текст в яких укладено не у звичайному послідовному порядку, а згідно річного календарного розкладу богослужбових читань, починаючи з неділі Святої Пасхи.

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Це, перше за кілька століть, Євангеліє-а́пракос українською – є новим вдосконаленим перекладом з грецької, видане в православному середовищі для богослужбового вжитку за прикладом елінської літургійної традиції.

Екзарх Вселенського Патріарха в Україні єпископ Команський Михаїл розповість про апробацію богослужбового вжитку подібного формату Святого Письма, а також закличе до дискусії зі створення єдиного перекладу Євангелія українською, авторитетного для всіх юрисдикцій.

У свою чергу, укладачі (перекладачі, редактори) розкажуть про особливості роботи над цим унікальним виданням.

Видання надруковане для безоплатного розповсюдження за фінансової підтримки Української Православної Церкви США (Вселенський Патріархат) Ukrainian Orthodox Church of the USA Українська Православна Церква США.

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Для участі в презентації запрошені представники юрисдикцій східної християнської традиції, представники органів державної влади та громадськості.

Місце проведення: Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні (Андріївський узвіз, 23, стилобатна (нижня) частина).

Початок: о 13:00