«Юний орел»: круте піке. Чому силовики постукали до Поплавського?

«Главком» дізнався: з 2024 року правоохоронці системно взялись керівництво низки вишів через імовірні фінансові зловживання

Цього року співочий ректор та екснардеп Михайло Поплавський вдруге переживає репутаційні втрати. 27 березня Офіс генпрокурора, Служба безпеки та Національна поліція повідомили про розкрадання бюджетних в особливо великих масштабах. Як ілюстрацію, силовики використали фотографію чоловіка із розмитим обличчям у білій футболці, який обома руками тримав розстібнуті штани.

Журналісти швидко впізнали «винуватця» події: ним виявився вищезгаданий 76-річний Михайло Михайлович Поплавський, вже колишній керівник Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ).

фото: Офіс генпрокурора

Як повідомляв «Главком», на початку лютого 2026-го Міносвіти вибило з-під Поплавського ректорське крісло, у якому він сидів три десятки років. Не дочекавшись виборів (дата яких лишається невідомою) очільника КНУКіМ, міністр освіти Оксен Лісовий знайшов заміну Михайлу Михайловичу – призначив в.о. керівника вишу Ігоря Комарніцького, який раніше працював в команді Поплавського. Тоді злі язики сприйняли цю ротацію скептично: мовляв, наступник є давнім соратником Поплавського і в університеті, і в Аграрній партії України, яку також осідлав «юний орел». Однак все зовсім не так. Як стверджує співбесідниця видання з числа високопоставлених співробітників Університету культури, з появою Комарніцького у керма вишу розрубано вузол, який роками з’єднував Національний університет і приватне «дітище» Поплавського – навчальний заклад «Київський університет культури» (КУК). Поплавський використовував цю зв’язку для перетоків студентів між обома вишами і численних «схем», які діяли у названих навчальних закладах. Сьогодні ці епізоди лягли в основу кримінального провадження, в рамках якого відбулася серія обшуків, у тому числі в самого Поплавського.

Поки без підозр

За версією правоохоронців, службові особи приватного Київського університету культури змовилися з посадовцями Міністерства освіти та науки і організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Фігуранти подавали до Міносвіти штучно завищену кількість студентів, які мали навчатися в університеті протягом 2022-2024 років. При цьому у ці роки виш отримав від держави понад 760 млн грн для забезпечення освітнього процесу. Як встановило розслідування, учасники оборудки привласнили частину одержаних коштів.

За інформацією джерел «Главкома» у силових органах, понад 20 обшуків відбулося зранку 27 березня за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури. До Михайла Поплавського силовики навідалися у приватний будинок площею понад 1 тис. кв. м, який він орендує у Дарницькому районі столиці. Маєток записаний на Гайсинюк Наталію Анатолівну – людина з такими ініціалами станом на 2024 рік також працювала у КНУКіМ. Вона стала власницею нерухомості у серпні 2024 року за договором дарування. До цього будинком, у якому живе Поплавський, володів громадянин Анатолій Капелюшний.

Ще цікавий факт. На початку нульових Михайло Поплавський був науковим керівником Наталії Гайсинюк під час захисту дисертації на тему: «Педагогічні засади підготовки документознавців в умовах інформатизації суспільства».

Окрім Поплавського, обшуки відбулися у його колишньої «правої руки» – Ігоря Бондаря. На початку березня цього року науковець звільнився з посади першого віцепрезидента Київського національного університету культури і мистецтв. Також незвані гості у погонах прийшли до головного бухгалтера КНУКіМ Людмили Гаращенко.

Під час слідчих дій було вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та печатки, які можуть містити докази протиправної діяльності.

Кумедна деталь. На ногах Поплавського, якого слідчі ледь не застукали у душі, були чудернацькі брендові капці Tommy Hilfiger з лінійки взуття Sherpa Fur Home Slippers Straps.

На офіційних сайтах, а саме сторінці магазину Mass таке взуття коштує 55,99 євро, або 3 тис. грн. Проте зараз на сайті можна побачити ціну зі знижкою 27,99 євро.

Станом на вечір 27 березня, Михайло Поплавський немає жодного процесуального статусу. Найближчим часом, як зауважують поінформовані джерела редакції, його мають допитати, як свідка у справі.

Інші нині «обшукані» особи і посадовці також не отримали підозри. Збір доказів триває.

За неофіційними даними, окремо триває перевірка раніше озвучених в медіа звинувачень на адресу Поплавського у харасменті. Однак генпрокурора цього факту не підтвердила.

Не КУКом єдиним

Як свідчать відомості судового реєстру, з весни 2024 року правоохоронці провели низку слідчих дій щодо багатьох вищих навчальних закладів України. Перевіряється цільове використання близько 36 млрд грн, виділених Міністерством освіти у рамках бюджетної програми «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики» на 2022-2024 роки.

За матеріалами справи, державні заклади вищої освіти вносили неправдиві дані до Єдиної державної бази з питань освіти, використовуючи підконтрольні приватні навчальні заклади. «Главком» зафіксував кілька вишів, доступ до документів (дані про здобувачів освіти, зараховані за державним замовленням та контрактом з номерами мобільних телефонів; відомості про кількість педагогічного персоналу, враховуючи сумісників тощо); яких одержали слідчі протягом останніх двох років: Херсонський державний університет, Вінницький національний технічний університет, Національний університет біоресурсів і природокористування, Білоцерківський національний аграрний університет.

Також із фабули ухвал випливає, що до протиправної схеми з розтрати бюджетних коштів вишів може бути причетний колишній заступник міністра освіти часів Януковича, його довірена особа та двоє експосадовців Міністерства освіти.

Статки Поплавського

Після втрати ректорського крісла в Національному університеті Михайло Поплавський подав річну декларацію своїх статків та доходів. За 2025 рік він заробив 19 млн грн сукупного доходу. Майже половину з них (8 млн грн) склали роялті від сімейного вишу «Київський університет культури» (офіційно заклад записано на сина Олександра Михайловича, який під час війни виїхав з України).

Готівкою «співочий ректор» тримає $1,76 млн, 1,51 млн євро і 3,5 млн грн. На банківських рахунках – 955 тис. грн і $2,4 тис.

У власності Михайла Поплавського квартира площею 75,8 кв. м у Києві, три земельних ділянки загальною площею 3,74 га у Кіровоградській області.

В оренді, як уже зазначалося, маєток на тисячу «квадратів» і 30 соток землі, які висять, що і будинок, на тій же Наталії Гайсинюк.

Іще Поплавський орендує Mercedes-Benz GLS-Class 450D, 2024 року виписку, записаний на його приватний Київський університет культури.

Окремо він володіє (з травня 2024 року) австрійською фірмою MPSTS39 Holding GmbH.

Крім того, «юний орел» володіє 186 авторськими правами і торговельними марками.

Віталій Тараненко, «Главком»