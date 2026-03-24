Молдова перейшла на реверсний імпорт електрики через удари РФ по Україні

Євросоюз рятує Молдову від блекауту після російських атак на українську енергосистему

Республіка Молдова наразі забезпечує свої потреби в електроенергії завдяки перенаправленому імпорту з держав Євросоюзу. Цей крок став необхідним після серії масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру України, яка раніше була ключовим постачальником для регіону. Про це заявила Європейська комісія, інформує «Главком».

Речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен на брифінгу в Брюсселі заявила, що Євросоюз моніторить ситуацію і запевняє, що блекаут країні наразі не загрожує.

«За нашою інформацією, у Молдові немає відключень електроенергії, і система електропостачання продовжує працювати. Безперечно, є певні пошкодження, і постачання електроенергії до Молдови наразі забезпечується за рахунок перенаправленого імпорту, відновлюваних джерел енергії та місцевої генерації», – зазначила Ітконен.

Вона нагадала, що молдовський парламент проводить засідання з цього питання, і на технічному рівні Євросоюзу тісно контактує з молдовською владою для моніторингу ситуації.

«Завжди є способи забезпечити постачання електроенергії до країни, враховуючи, що Молдова синхронізована з енергосистемою Євросоюзу», – зазначила речниця.

«Главком» писав, що транскордонна лінія електропередач Ісакча-Вулканешти, що з'єднує енергосистеми Молдови та Румунії, була відключена після нічних атак РФ на інфраструктуру України. Зазначається, що на лінії електропередач виявлено несправності. Державне підприємство Moldelectrica, що виконує функції оператора передавальної електромережі та системи в Республіці Молдова, закликав громадян економити електроенергію, особливо в години пік, щоб уникнути перевантаження мереж.

Молдовська президентка Мая Санду підтвердила, що російські удари по Україні вплинули і на Молдову. «Вночі внаслідок ударів було перервано ключове енергетичне сполучення Молдови з Європою. Альтернативні маршрути вже налагоджено, але ситуація залишається нестабільною. Відповідальність за це несе виключно Росія», – повідомила вона.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.