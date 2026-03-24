Молдова перейшла на реверсний імпорт електрики через удари РФ по Україні

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Молдова перейшла на реверсний імпорт електрики через удари РФ по Україні
Молдова отримує світло з Євросоюзу оминаючи пошкоджені мережі
фото з відкритих джерел

Євросоюз рятує Молдову від блекауту після російських атак на українську енергосистему

Республіка Молдова наразі забезпечує свої потреби в електроенергії завдяки перенаправленому імпорту з держав Євросоюзу. Цей крок став необхідним після серії масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру України, яка раніше була ключовим постачальником для регіону. Про це заявила Європейська комісія, інформує «Главком».

Речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен на брифінгу в Брюсселі заявила, що Євросоюз моніторить ситуацію і запевняє, що блекаут країні наразі не загрожує.

«За нашою інформацією, у Молдові немає відключень електроенергії, і система електропостачання продовжує працювати. Безперечно, є певні пошкодження, і постачання електроенергії до Молдови наразі забезпечується за рахунок перенаправленого імпорту, відновлюваних джерел енергії та місцевої генерації», – зазначила Ітконен.

Вона нагадала, що молдовський парламент проводить засідання з цього питання, і на технічному рівні Євросоюзу тісно контактує з молдовською владою для моніторингу ситуації.

«Завжди є способи забезпечити постачання електроенергії до країни, враховуючи, що Молдова синхронізована з енергосистемою Євросоюзу», – зазначила речниця. 

«Главком» писав, що транскордонна лінія електропередач Ісакча-Вулканешти, що з'єднує енергосистеми Молдови та Румунії, була відключена після нічних атак РФ на інфраструктуру України. Зазначається, що на лінії електропередач виявлено несправності. Державне підприємство Moldelectrica, що виконує функції оператора передавальної електромережі та системи в Республіці Молдова, закликав громадян економити електроенергію, особливо в години пік, щоб уникнути перевантаження мереж.

Молдовська президентка Мая Санду підтвердила, що російські удари по Україні вплинули і на Молдову. «Вночі внаслідок ударів було перервано ключове енергетичне сполучення Молдови з Європою. Альтернативні маршрути вже налагоджено, але ситуація залишається нестабільною. Відповідальність за це несе виключно Росія», – повідомила вона.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

Теги: росія енергетика Молдова війна

Читайте також

Зафіксовано пошкодження
Окупанти вдарили по газовій інфраструктурі на Харківщині
24 лютого, 17:55
Трамп натякнув на швидке завершення війни, Нетаньягу – на її продовження
США та Ізраїль розійшлися у планах завершення війни з Іраном
10 березня, 19:49
11 березня 2026 року російська лижниця Багіян виграла золото у гонці на 10 км, друге місце посіла чешка Бубеничкова
Збірна Чехії відмовилася спілкуватися з російськими пропагандистами під час Паралімпіади
11 березня, 15:21
У Росії стався дефіцит оптоволокна
Російський ринок оптоволокна опинився на межі вимирання – розвідка
12 березня, 09:14
Новий Верховний лідер Ірану виступив із погрозами США
«Не утримаємося від помсти». Новий лідер Ірану пригрозив США
12 березня, 17:29
Українська компанія планує створити орбітальне угруповання на висоті 550 км
Українська компанія домовилася зі SpaceX про запуск супутників: деталі
17 березня, 08:32
До Маріуполя приїхало багато будівельників з Росії
Росія оприлюднила цинічний план заселення України до 2045 року
17 березня, 17:47
Анна Саліванчук висловилася про російську мову в українських школах
«Як це розуміти?» Актриса Анна Саліванчук обурилася через російську мову у школі сина
18 березня, 19:21
Аналітики Politico пишуть, що зустрічі у форматі Віткофф-Дмитрієв не наближають мир в Україні
США відхилили пропозицію Москви зупинити обмін розвідданими з Україною
20 березня, 19:40

Молдова перейшла на реверсний імпорт електрики через удари РФ по Україні
Молдова перейшла на реверсний імпорт електрики через удари РФ по Україні
Ціни на нафту знову ростуть після різкої відмови Ірану від діалогу з Вашингтоном
Ціни на нафту знову ростуть після різкої відмови Ірану від діалогу з Вашингтоном
Російські металургійні гіганти масово зупиняють виробництво
Російські металургійні гіганти масово зупиняють виробництво
Трамп, Іран і нафтові мільйони: FT пише про вкрай підозрілу активність на біржі
Трамп, Іран і нафтові мільйони: FT пише про вкрай підозрілу активність на біржі
Ціни на нафту відреагували на заяви Трампа
Ціни на нафту відреагували на заяви Трампа
Аеропорт Санкт-Петербурга скасував понад 60 рейсів
Аеропорт Санкт-Петербурга скасував понад 60 рейсів

Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
Вчора, 07:54

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
