Світова організація охорони здоров’я оцінила наслідки ядерного сценарію

Найгірший сценарій передбачає наслідки, які триватимуть десятиліттями

Всесвітня організація охорони здоров’я посилила підготовку до можливого ядерного інциденту на тлі загострення війни між США, Ізраїлем та Іраном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на регіонального директора ВООЗ у Східному Середземномор’ї Ханана Балхі

«Найгірший сценарій – це ядерний інцидент, і це те, що нас турбує найбільше. Як би ми не готувалися, ніщо не може запобігти шкоді, яка спіткає регіон – і весь світ, якщо це врешті-решт станеться, – і наслідки відчуватимуться десятиліттями», – заявила Балхі.

ВООЗ готується до різних варіантів розвитку подій, включно з ударами по ядерних об’єктах або застосуванням ядерної зброї. «Ми готові до ядерного інциденту в його ширшому сенсі», – зазначила вона, додавши, що організація «дуже сподівається, що цього не станеться».

Наразі, за даними ВООЗ, ознак радіоактивного забруднення в регіоні не зафіксовано. Водночас Балхі попередила, що навіть обмежене підвищення рівня радіації може мати серйозні наслідки для здоров’я. Йдеться про гострі ураження легень і шкіри, а також довгострокові ризики, зокрема онкологічні захворювання та проблеми з психічним здоров’ям.

«Я думаю, що ті, хто читає історію попередніх інцидентів, будь то навмисних чи випадкових, чудово розуміють, про що йдеться», – сказала вона.

У ВООЗ також повідомили про посилення підготовки персоналу. Організація проводить додаткові навчання щодо реагування на подібні ситуації та готує рекомендації для урядів і населення щодо дій у разі ядерної загрози.

Нагадаємо, що Росія і Китай намагалися заблокувати обговорення роботи санкційного механізму проти Ірану в Раді безпеки ООН. Під час засідання представники Росії та Китаю запропонували припинити обговорення діяльності так званого Комітету 1737.

Орган був створений для контролю за виконанням міжнародних санкцій, запроваджених проти Ірану. Водночас 11 держав проголосували за продовження обговорення роботи комітету, ще дві країни вирішили утриматися.