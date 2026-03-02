Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У лютому росіяни захопили найменше територій України від липня 2024 року – DeepState

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У лютому росіяни захопили найменше територій України від липня 2024 року – DeepState
У лютому приріст окупованої території склав 126 кв. км
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За даними DeepState, найбільше штурмових дій традиційно припадає на Покровський відтинок

У лютому російська терористична армія захопила 126 кв. км української території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«У лютому приріст окупованої території склав 126 кв. км – вдвічі менше, ніж в січні і найменше рахуючи з липня 2024 року», – наголошують аналітики.

Аналітики зазначили, що водночас не можна сказати, що атак стало значно менше, адже різниця порівняно із січнем становить лише 4%. Вони також додали, що штурмові дії є менш чисельними за складом учасників

За даними DeepState, найбільше штурмових дій традиційно припадає на Покровський відтинок – 31%, ще 21% на Гуляйпільський, 13% на Костянтинівській, а 7% на Лиманський.

«Найбільше просувань припадає на Покровський відтинок, що логічно, і складає 32%, це дуже корелює з кількістю штурмових дій. Далі йдуть Слов'янський та Краматорський відтинки з показниками 23% та 16% відповідно. Сумарно це 39% всіх просувань, при 9% від кількості атак. На Костянтинівський відтинок припало 21%, і на Сумщину 7%», – додають аналітики.

Нагадаємо, що у 2025 році бойові дії в Україні не призвели до кардинальних змін на фронті, однак супроводжувалися поступовим просуванням російських військ. У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що в 2025 році російські окупаційні війська взяли під контроль близько 4,7 тис. кв. км території України, що становить приблизно 0,78% від загальної площі держави. Це більше, ніж у 2024 році, коли, за оцінками проєкту DeepState, Україна втратила контроль над понад 3,6 тис. кв. км.

Читайте також:

Теги: війна окуповані території DeepState

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупація Донбасу. Путін вперся в стіну
Окупація Донбасу. Путін вперся в стіну
16 лютого, 09:02
Ігор Терехов пояснив, чому Харків не потребує створення військової адміністрації
Терехов оцінив реальність появи у Харкові військової адміністрації
5 лютого, 08:49
У РФ заявляють про підпільні переговори з деякими лідерами Європи
Росія підпільно домовляється щодо України з деякими лідерами Європи
6 лютого, 09:43
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
7 лютого, 05:55
Генштаб підтвердив ураження російського катера та арсеналу боєприпасів
Генштаб підтвердив ураження російського катера та арсеналу боєприпасів
14 лютого, 13:20
Гендиректор КМІС Володимир Паніотто запевняє, що енергетичний терор, що влаштувала Росія цією зимою, не змусив українців погоджуватися на «мир за будь-яку ціну»
Чого добився Путін енергетичним терором? Соціолог пояснив, як блекаути вплинули на готовність українців «миритися»
20 лютого, 15:40
Юлія Тимошенко планувала відвідати міжнародний захід
Антикорупційний суд не випустив Тимошенко з України
5 лютого, 17:40
У Женеві 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією
Переговори у Женеві. Віткофф заявив про значний прогрес
18 лютого, 06:47
Прикордонним з Росією країнам дозволили використати фонди ЄС як кредитні гарантії
Брюссель запропонував підтримати прикордонні з РФ регіони
18 лютого, 19:04

Події в Україні

Втрати ворога станом на 2 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 березня 2026 року – Генштаб ЗСУ
У лютому росіяни захопили найменше територій України від липня 2024 року – DeepState
У лютому росіяни захопили найменше територій України від липня 2024 року – DeepState
Удар по Запорізькому районі: поранено двох дітей
Удар по Запорізькому районі: поранено двох дітей
РФ атакувала підприємство у Кривому Розі
РФ атакувала підприємство у Кривому Розі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 березня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 березня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 2 березня 2026

Новини

В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua