У лютому росіяни захопили найменше територій України від липня 2024 року – DeepState

За даними DeepState, найбільше штурмових дій традиційно припадає на Покровський відтинок

У лютому російська терористична армія захопила 126 кв. км української території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

«У лютому приріст окупованої території склав 126 кв. км – вдвічі менше, ніж в січні і найменше рахуючи з липня 2024 року», – наголошують аналітики.

Аналітики зазначили, що водночас не можна сказати, що атак стало значно менше, адже різниця порівняно із січнем становить лише 4%. Вони також додали, що штурмові дії є менш чисельними за складом учасників

За даними DeepState, найбільше штурмових дій традиційно припадає на Покровський відтинок – 31%, ще 21% на Гуляйпільський, 13% на Костянтинівській, а 7% на Лиманський.

«Найбільше просувань припадає на Покровський відтинок, що логічно, і складає 32%, це дуже корелює з кількістю штурмових дій. Далі йдуть Слов'янський та Краматорський відтинки з показниками 23% та 16% відповідно. Сумарно це 39% всіх просувань, при 9% від кількості атак. На Костянтинівський відтинок припало 21%, і на Сумщину 7%», – додають аналітики.

Нагадаємо, що у 2025 році бойові дії в Україні не призвели до кардинальних змін на фронті, однак супроводжувалися поступовим просуванням російських військ. У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося, що в 2025 році російські окупаційні війська взяли під контроль близько 4,7 тис. кв. км території України, що становить приблизно 0,78% від загальної площі держави. Це більше, ніж у 2024 році, коли, за оцінками проєкту DeepState, Україна втратила контроль над понад 3,6 тис. кв. км.