Поплавський втратить права на свої фірмові марки ковбас – «Ректорська» і «Професорська»

У лютому завершується дія відомих брендів, які закріпив за собою Поплавський

Колишній ректор (президент) Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) та відомий шоумен Михайло Поплавський може невдовзі втратити правову охорону частини своїх відомих продовольчих брендів. У лютому 2026 року завершується десятирічний термін дії одразу кількох торговельних марок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Державного реєстру торговельних марок.

Згідно з документацією, назви, які Михайло Поплавський активно використовував у своєму ресторанному та фермерському бізнесі, скоро не належатимуть йому. Зокрема, 22 лютого 2026 року офіційно закінчується термін дії свідоцтв на такі торговельні марки: «Ковбаса «Ректорська» та «Ковбаса «Професорська».

Дані з Державного реєстру торговельних марок

Обидва знаки були зареєстровані у грудні 2016 року. Відповідно до законодавства, правова охорона торговельної марки (захист назви, логотипа або іншого позначення бренду) в Україні діє 10 років із дати подання заявки – якщо власник не подасть заяву про продовження.

Окрім м’ясної продукції, закінчився термін реєстрації і для одного з найбільш впізнаваних брендів артиста – «Вареники від Михайла Поплавського». Дата завершення строку дії – 11 лютого 2026 року.

11 лютого минув термін дії свідоцтва марки «Вареники від Михайла Поплавського»

Тобто на сьогодні правова охорона цієї назви формально припинена, якщо власник заздалегідь не вдався до процедури продовження реєстрації.

Варто додати: у середньому реєстрація торговельної марки в Україні коштує приблизно 12 тис. грн. У цю суму зазвичай входять державні платежі та оплата послуг фахівців. Водночас кінцева вартість може бути вищою або нижчою – усе залежить від кількості класів товарів і послуг, типу марки (назва, логотип чи їх поєднання), реєстрації в кольорі та інших нюансів.

Наголосимо, що Михайло Поплавський одним із найактивніших підприємців в українському шоубізнесі та фуд-ритейлі. Його бізнес-імперія охоплює широку мережу закладів харчування, серед яких ресторанні бренди «Батьківська хата», «Козак-холл» та мережа «Вареники».

Виробничий цикл замкнений: продукти для ресторанів та екобрендів постачає власне фермерське господарство «Урожай», що обробляє понад 3 тис. га орендованих угідь. Під маркою «Поплавок» на ринок виходить лінійка м’ясної, молочної та алкогольної продукції, а також працюють власні пекарні.

Окрім підприємництва в агросекторі, Поплавський є власником солідної колекції інтелектуальної власності. Загалом на нього оформлено 183 торговельні марки.

Нагадаємо, як ексклюзивно повідомив «Главком», Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) отримав нового керівника. Виконувачем обов’язки президента вищого навчального закладу замість 76-річного Михайла Поплавського буде професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігор Комарніцький. «Главком» першим повідомив про це та оприлюднив відповідний наказ Міністерства освіти і науки України.

Поплавський очолював КНУКіМ з 1995 по 2026 роки. За роки його керівництва інститут став університетом, було відкрито докторантуру, розширився спектр спеціальностей.