Поплавський втратить права на свої фірмові марки ковбас – «Ректорська» і «Професорська»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Поплавський втратить права на свої фірмові марки ковбас – «Ректорська» і «Професорська»
У Михайла Поплавського закінчується термін дії свідоцтв на іменні торговельні марки
колаж: glavcom.ua

У лютому завершується дія відомих брендів, які закріпив за собою Поплавський

Колишній ректор (президент) Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) та відомий шоумен Михайло Поплавський може невдовзі втратити правову охорону частини своїх відомих продовольчих брендів. У лютому 2026 року завершується десятирічний термін дії одразу кількох торговельних марок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані Державного реєстру торговельних марок.

Згідно з документацією, назви, які Михайло Поплавський активно використовував у своєму ресторанному та фермерському бізнесі, скоро не належатимуть йому. Зокрема, 22 лютого 2026 року офіційно закінчується термін дії свідоцтв на такі торговельні марки: «Ковбаса «Ректорська» та «Ковбаса «Професорська».

Поплавський втратить права на свої фірмові марки ковбас – «Ректорська» і «Професорська» фото 1
Поплавський втратить права на свої фірмові марки ковбас – «Ректорська» і «Професорська» фото 2
Дані з Державного реєстру торговельних марок

Обидва знаки були зареєстровані у грудні 2016 року. Відповідно до законодавства, правова охорона торговельної марки (захист назви, логотипа або іншого позначення бренду) в Україні діє 10 років із дати подання заявки – якщо власник не подасть заяву про продовження.

Окрім м’ясної продукції, закінчився термін реєстрації і для одного з найбільш впізнаваних брендів артиста – «Вареники від Михайла Поплавського». Дата завершення строку дії – 11 лютого 2026 року.

Поплавський втратить права на свої фірмові марки ковбас – «Ректорська» і «Професорська» фото 3
11 лютого минув термін дії свідоцтва марки «Вареники від Михайла Поплавського»

Тобто на сьогодні правова охорона цієї назви формально припинена, якщо власник заздалегідь не вдався до процедури продовження реєстрації.

Варто додати: у середньому реєстрація торговельної марки в Україні коштує приблизно 12 тис. грн. У цю суму зазвичай входять державні платежі та оплата послуг фахівців. Водночас кінцева вартість може бути вищою або нижчою – усе залежить від кількості класів товарів і послуг, типу марки (назва, логотип чи їх поєднання), реєстрації в кольорі та інших нюансів.

Наголосимо, що Михайло Поплавський одним із найактивніших підприємців в українському шоубізнесі та фуд-ритейлі. Його бізнес-імперія охоплює широку мережу закладів харчування, серед яких ресторанні бренди «Батьківська хата», «Козак-холл» та мережа «Вареники».

Виробничий цикл замкнений: продукти для ресторанів та екобрендів постачає власне фермерське господарство «Урожай», що обробляє понад 3 тис. га орендованих угідь. Під маркою «Поплавок» на ринок виходить лінійка м’ясної, молочної та алкогольної продукції, а також працюють власні пекарні.

Окрім підприємництва в агросекторі, Поплавський є власником солідної колекції інтелектуальної власності. Загалом на нього оформлено 183 торговельні марки.

Нагадаємо, як ексклюзивно повідомив «Главком», Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) отримав нового керівника. Виконувачем обов’язки президента вищого навчального закладу замість 76-річного Михайла Поплавського буде професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігор Комарніцький. «Главком» першим повідомив про це та оприлюднив відповідний наказ Міністерства освіти і науки України.

Поплавський очолював КНУКіМ з 1995 по 2026 роки. За роки його керівництва інститут став університетом, було відкрито докторантуру, розширився спектр спеціальностей.

