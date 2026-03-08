«Америка понад усе» чи чергова «трясовина»: війна Трампа з Іраном розколола рух MAGA

Республіканці ризикують втратити контроль над Палатою представників на проміжних виборах

Президент Дональд Трамп перейшов від риторики «миротворця» до ультиматумів, заявивши, що прийме від Ірану лише «беззастережну капітуляцію». Він пообіцяв відбудувати економіку країни, але лише за умови появи «прийнятного» для Вашингтона лідера. Проте ця агресивна стратегія зміни режимів, яка вже зачепила Венесуелу та Іран, спровокувала серйозну політичну кризу всередині його власної електоральної бази. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Найвпливовіші голоси руху MAGA, які роками просували ізоляціонізм Трампа, тепер відкрито виступають проти нього. Такер Карлсон, Мегін Келлі та Марджорі Тейлор Грін очолили «хор скептиків», заявляючи, що американці не повинні вмирати за чужі країни. Навіть у Конгресі республіканець Томас Массі констатує: рух розділився навпіл між прихильниками «війни до перемоги» та тими, хто бачить у цьому повторення помилок Джорджа Буша-молодшого.

Для пересічного виборця Трампа війна стала не геополітичною перемогою, а економічним тягарем:

вартість галона бензину в США підскочила з $2,98 до $3,32, досягнувши піку за весь час каденції Трампа;

на тлі енергетичного шоку американські роботодавці неочікувано почали скорочувати робочі місця;

попри певні успіхи, житло та товари повсякденного вжитку залишаються для багатьох недоступними.

Адміністрація Трампа намагається виправдати удари різними аргументами: від «знищення терористів» до захисту Ізраїлю. Проте неузгодженість заяв Марко Рубіо, Джей Ді Венса та Піта Хегсета лише підсилює підозри критиків. Помічники президента приватно визнають: якщо війна затягнеться, республіканці ризикують втратити контроль над Палатою представників на проміжних виборах, що заблокує всю внутрішню програму Трампа.

Трамп, який побудував кар'єру на критиці «безглуздих воєн» минулих президентів, сам опинився в епіцентрі масштабного регіонального конфлікту. Його прихильники, залучені через подкасти Джо Рогана та Чарлі Кірка, тепер з острахом спостерігають, як обіцяна «прозорість» та «мир» трансформуються у нову військову кампанію, результати якої можуть визначити долю США на десятиліття вперед.

Як відомо, президент Дональд Трамп заявив, що хоче брати участь у виборі наступного лідера Ірану, оскільки він «не хоче повертатися туди кожні 10 років».

«Ми не хочемо повертатися кожні п’ять чи кожні 10 років і робити це. Ми хочемо обрати президента, який не вестиме свою країну у війну», – сказав Трамп журналістам.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не мають підтверджень участі Російської Федерації у наданні допомоги Ірану в межах нинішнього загострення.

Коментуючи ситуацію, американський лідер висловив сумнів у такій співпраці, спираючись на поточне становище Тегерана.