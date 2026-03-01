Хто міг би очолити Іран після смерті верховного лідера? CNN назвав претендентів

Загиблий верховний лідер Ірану Алі Хаменеї не мав офіційно оголошеного спадкоємця

Кілька іранських державних ЗМІ підтвердили смерть Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї після того, як США та Ізраїль заявили про його загибель у результаті спільних ударів по країні, пише «Главком» із посиланням на CNN.

Хто може його замінити, залишається незрозумілим – у лідера немає офіційно оголошеного спадкоємця.

Обраний орган із 88 старших священнослужителів, відомий як Асамблея експертів, обере наступного лідера.

CNN розглядає деяких претендентів на цю посаду, за словами експертів та аналітиків.

Моджтаба Хаменеї, 56 років: другий син Хаменеї, Моджтаба, відомий своїм значним впливом і тісними зв'язками з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), а також з його добровольчими воєнізованими силами «Басідж». Однак спадкоємність від батька до сина не схвалюється шиїтським мусульманським духовним істеблішментом. Додатковою перешкодою є те, що Моджтаба не є високопоставленим священнослужителем і не має офіційної ролі в режимі.

Аліреза Арафі, 67 років: менш відома постать, Арафі є визнаним священнослужилом та довіреною особою Хаменеї. Наразі він обіймає посаду заступника голови Асамблеї експертів та був членом впливової Ради вартових, яка перевіряє кандидатів на виборах та закони, прийняті парламентом. Він також очолює систему семінарій Ірану. Арафі не відомий як політичний важковаговик і не має тісних зв'язків із силовими структурами.

Мохаммад Мехді Мірбагері: радикально налаштований священнослужитель та член Асамблеї експертів, який представляє найконсервативніше крило клерикального істеблішменту. За даними IranWire , активістського видання, він рішуче проти Заходу та вважає конфлікт між віруючими та невірними неминучим. Наразі він очолює Академію ісламських наук у північному священному місті Кум.

Хассан Хомейні: онук засновника Ісламської Республіки аятоли Рухолли Хомейні, що надає йому релігійної та революційної легітимності. Він є хранителем мавзолею Хомейні, але не обіймав державних посад і, схоже, має незначний вплив на апарат безпеки країни чи правлячу еліту. Він відомий своєю менш жорсткою позицією, ніж багато його однолітків.

Хашем Хоссейні Бушехрі: високопоставлений священнослужитель, тісно пов'язаний з установами, що керують наступництвом, зокрема з Асамблеєю експертів, де він обіймає посаду першого заступника голови. Бушехрі, як кажуть, був близький до Хаменеї, але має низький авторитет у країні та, як відомо, не має тісних зв'язків з Корпусом вартових Ісламської революції.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.