Трамп може відкласти візит до Китаю через ситуацію в Ормузькій протоці

Дональд Трамп зауважив, що Китай має бути прямо зацікавлений у стабілізації ситуації навколо Ормузької протоки, оскільки отримує близько 90% своєї нафти саме через цей стратегічний маршрут

Президент Дональд Трамп заявив, що може відкласти запланований саміт із Сі Цзіньпіном, закликаючи Пекін допомогти вирішити проблему з Ормузькою протокою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю Financial Times.

«Я думаю, що Китай також повинен допомогти, оскільки Китай отримує 90% своєї нафти з протоки», – сказав Трамп, додавши, що він волів би знати позицію Пекіна перед запланованою зустріччю між двома лідерами цього місяця.

Трамп додав, що поїздка до Китаю може затриматися, не уточнюючи, як довго може тривати будь-яка затримка.

Зауваження Трампа прозвучали через день після того, як він закликав кілька країн, включаючи Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію, приєднатися до того, що він назвав ширшими «командними зусиллями», щоб знову відкрити стратегічно вузький пункт, через який постачається приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Ці коментарі також прозвучали на тлі зустрічі міністра фінансів Скотта Бессента з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном у Парижі для обговорення питань, пов'язаних з підготовкою до запланованого саміту в Пекіні.

Також президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

Як відомо, іранський Корпус вартових ісламської революції виступив із заявою про готовність надати безперешкодний прохід через Ормузьку протоку суднам тих арабських та європейських країн, які погодяться вислати американських та ізраїльських дипломатів.

Згідно з повідомленням державного мовника Ірану, Тегеран обіцяє повну свободу судноплавства цим стратегічним маршрутом уже з вівторка, 10 березня, якщо зазначені держави розірвуть офіційні відносини з Вашингтоном та Єрусалимом.

Раніше радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак.

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.