Трамп може відкласти візит до Китаю через ситуацію в Ормузькій протоці

Дональд Трамп зауважив, що Китай має бути прямо зацікавлений у стабілізації ситуації навколо Ормузької протоки, оскільки отримує близько 90% своєї нафти саме через цей стратегічний маршрут

Президент Дональд Трамп заявив, що може відкласти запланований саміт із Сі Цзіньпіном, закликаючи Пекін допомогти вирішити проблему з Ормузькою протокою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його інтерв'ю Financial Times.

«Я думаю, що Китай також повинен допомогти, оскільки Китай отримує 90% своєї нафти з протоки», – сказав Трамп, додавши, що він волів би знати позицію Пекіна перед запланованою зустріччю між двома лідерами цього місяця.

Трамп додав, що поїздка до Китаю може затриматися, не уточнюючи, як довго може тривати будь-яка затримка.

Зауваження Трампа прозвучали через день після того, як він закликав кілька країн, включаючи Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію, приєднатися до того, що він назвав ширшими «командними зусиллями», щоб знову відкрити стратегічно вузький пункт, через який постачається приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Ці коментарі також прозвучали на тлі зустрічі міністра фінансів Скотта Бессента з віце-прем'єром Китаю Хе Ліфеном у Парижі для обговорення питань, пов'язаних з підготовкою до запланованого саміту в Пекіні.

Також президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки. 

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

Як відомо, іранський Корпус вартових ісламської революції виступив із заявою про готовність надати безперешкодний прохід через Ормузьку протоку суднам тих арабських та європейських країн, які погодяться вислати американських та ізраїльських дипломатів. 

Згідно з повідомленням державного мовника Ірану, Тегеран обіцяє повну свободу судноплавства цим стратегічним маршрутом уже з вівторка, 10 березня, якщо зазначені держави розірвуть офіційні відносини з Вашингтоном та Єрусалимом.

Раніше радник командувача Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану попередив, що судна, які проходять через Ормузьку протоку, будуть мішенями для атак. 

Ормузька протока, вузький водний шлях біля південного узбережжя Ірану, є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн, таких як Саудівська Аравія та Кувейт, до решти світу.

Читайте також

У США на юнацькому хокейному матчі в штаті Род-Айленд сталася стрілянина
Стрілянина під час хокейного матчу у США: чоловік вбив сина та ексдружину
18 лютого, 04:15
У липні 2025 року Росія ухвалила указ, який дозволяє іноземцям служити в армії РФ
Росія завербувала понад тисячу кенійців для війни проти України
19 лютого, 16:30
РФ з початку війни втратила 11 682 танки
Втрати ворога станом на 19 лютого 2026 року – Генштаб ЗСУ
19 лютого, 07:39
Журналісти наголошують, що фронт дедалі більше нагадує полігон для випробування новітніх технологій
Війна в Україні вийшла на новий рівень – FT
24 лютого, 08:04
Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа буде поруч з українським народом стільки, скільки знадобиться для перемоги
До Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
24 лютого, 08:13
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
23 лютого, 20:50
Путін зміцнив бюджет на тлі війни в Ірані
Путін отримав три вигоди від війни на Близькому Сході
3 березня, 13:12
У лютому 2023 року 46-й президент США Джо Байден відвідав Київ
Речниця Трампа накинулась на Байдена за «безкоштовне озброєння» України
4 березня, 23:09
У Великому Новгороді дрони атакували хімзавод «Акрон» (відео)
У Великому Новгороді дрони атакували хімзавод «Акрон» (відео)
9 березня, 07:52

Політика

Трамп може відкласти візит до Китаю через ситуацію в Ормузькій протоці
Трамп може відкласти візит до Китаю через ситуацію в Ормузькій протоці
Війна Трампа в Ірані стала подарунком для Путіна та проблемою для України
Війна Трампа в Ірані стала подарунком для Путіна та проблемою для України
Іран атакував Дубаї: поблизу аеропорту розгорілася пожежа
Іран атакував Дубаї: поблизу аеропорту розгорілася пожежа
Трамп пригрозив НАТО через Ормузьку протоку
Трамп пригрозив НАТО через Ормузьку протоку
Макрон закликав Іран припинити атаки на країни Близького Сходу
Макрон закликав Іран припинити атаки на країни Близького Сходу
CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився
CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
