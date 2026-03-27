Держсекретар США публічно посперечався з главами МЗС на саміті G7: причина

Марко Рубіо дорікнув союзникам через відмову підтримати операцію проти Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо публічно вступив у суперечку з міністрами закордонних справ країн G7 через розбіжності щодо війни РФ проти України та конфлікту навколо Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн G7 виникла публічна дискусія між держсекретарем США Марко Рубіо та його європейськими колегами. Суперечка стосувалась небажання європейських країн підтримати ініціативу президента США Дональд Трамп щодо захисту Ормузької протоки та загалом участі у потенційній операції проти Ірану.

Рубіо заявив, що США регулярно отримують запити про допомогу у війні проти Росії, маючи на увазі підтримку України, однак у відповідь на власні запити Вашингтон не отримав належної підтримки. «У Сполучених Штатів постійно просять про допомогу у війні. Але коли США самі потребували допомоги, вони не отримали позитивних відповідей», – додав держсекретар.

Європейські уряди у відповідь наголосили, що готові розглянути участь у захисті Ормузької протоки лише після припинення бойових дій. Водночас вони підкреслюють відсутність чіткого запиту з боку США.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прямо заявив про роздратування позицією Вашингтона. За його словами, Німеччина не отримувала конкретного звернення від США щодо участі в операції, а також наразі не виконані юридичні умови для такого рішення.

Речник МЗС Франції Паскаль Конфавре повідомив, що підготовка до можливої місії в Ормузькій протоці триває, однак вона розглядається виключно як оборонна і лише після завершення бойових дій.

«Це відбудеться після завершення бомбардувань. Тільки в оборонних цілях. Ми готуємо таку місію з усіма охочими партнерами. Але ми дуже чітко дали зрозуміти, що ця війна – не наша війна, і ми не хочемо в неї вплутуватися», – сказав він.

У межах обговорення також піднімалось питання взаємозв’язку війни Росії проти України та ситуації на Близькому Сході. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що Росія надає Ірану розвіддані для дій проти американських сил.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер нагадала про постачання Іраном дронів Росії для війни проти України. Вона також вказала на взаємну підтримку між Москвою та Тегераном у поточному конфлікті.

У відповідь Рубіо наголосив, що США зробили найбільший внесок у підтримку України серед усіх країн. «Україна – це не війна Америки, і тим не менше ми зробили в цю боротьбу більший внесок, ніж будь-яка інша країна у світі», – заявив він. Він додав, що ця ситуація буде врахована американською адміністрацією у подальших рішеннях.

