Держсекретар США публічно посперечався з главами МЗС на саміті G7: причина

glavcom.ua
Єгор Голівець
Рубіо загострив суперечку в G7 через Україну та Іран
фото: AP

Марко Рубіо дорікнув союзникам через відмову підтримати операцію проти Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо публічно вступив у суперечку з міністрами закордонних справ країн G7 через розбіжності щодо війни РФ проти України та конфлікту навколо Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bloomberg.

Під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн G7 виникла публічна дискусія між держсекретарем США Марко Рубіо та його європейськими колегами. Суперечка стосувалась небажання європейських країн підтримати ініціативу президента США Дональд Трамп щодо захисту Ормузької протоки та загалом участі у потенційній операції проти Ірану.

Рубіо заявив, що США регулярно отримують запити про допомогу у війні проти Росії, маючи на увазі підтримку України, однак у відповідь на власні запити Вашингтон не отримав належної підтримки. «У Сполучених Штатів постійно просять про допомогу у війні. Але коли США самі потребували допомоги, вони не отримали позитивних відповідей», – додав держсекретар.

Європейські уряди у відповідь наголосили, що готові розглянути участь у захисті Ормузької протоки лише після припинення бойових дій. Водночас вони підкреслюють відсутність чіткого запиту з боку США.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль прямо заявив про роздратування позицією Вашингтона. За його словами, Німеччина не отримувала конкретного звернення від США щодо участі в операції, а також наразі не виконані юридичні умови для такого рішення.

Речник МЗС Франції Паскаль Конфавре повідомив, що підготовка до можливої місії в Ормузькій протоці триває, однак вона розглядається виключно як оборонна і лише після завершення бойових дій.

«Це відбудеться після завершення бомбардувань. Тільки в оборонних цілях. Ми готуємо таку місію з усіма охочими партнерами. Але ми дуже чітко дали зрозуміти, що ця війна – не наша війна, і ми не хочемо в неї вплутуватися», – сказав він.

У межах обговорення також піднімалось питання взаємозв’язку війни Росії проти України та ситуації на Близькому Сході. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила, що Росія надає Ірану розвіддані для дій проти американських сил.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер нагадала про постачання Іраном дронів Росії для війни проти України. Вона також вказала на взаємну підтримку між Москвою та Тегераном у поточному конфлікті.

У відповідь Рубіо наголосив, що США зробили найбільший внесок у підтримку України серед усіх країн. «Україна – це не війна Америки, і тим не менше ми зробили в цю боротьбу більший внесок, ніж будь-яка інша країна у світі», – заявив він. Він додав, що ця ситуація буде врахована американською адміністрацією у подальших рішеннях.

Нагадаємо, що світова економіка опинилася перед загрозою небаченої енергетичної кризи. Якщо конфлікт навколо Ірану затягнеться до літа, вартість бареля нафти може злетіти до позначки у $200.

Читайте також

Енергетики працюють у посиленому режимі
У шести областях зафіксовані масові відключення світла
23 березня, 11:26
Блокування Ормузької протоки стало неприємним сюрпризом для Трампа, і союзники не поспішають йому на допомогу
Трамп проти Ірану: перші наслідки і тривожні перспективи Світ
21 березня, 20:00
На Близькому Сході не вщухають вибухи: що відомо про нові атаки
На Близькому Сході не вщухають вибухи: що відомо про нові атаки
19 березня, 01:28
Зеленський у Мадриді обговорить оборонну співпрацю
Зеленський прибув до Іспанії: деталі візиту
18 березня, 11:26
Трамп може відкласти візит до Китаю через ситуацію в Ормузькій протоці
Трамп може відкласти візит до Китаю через ситуацію в Ормузькій протоці
16 березня, 04:27
Околиці Бейрута частково без світла через загострення між Ізраїлем та «Хезболлою»
Ізраїльський удар по Бейруту забрав життя кількох високопоставлених іранських командирів
8 березня, 23:31
США розпочали війну з Іраном без повної підготовки
США визначили дедлайн завершення війни з Іраном
5 березня, 09:46
Нині триває 1471-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 5 березня 2026 року
5 березня, 08:20
Зеленський заявив, що відмова Путіна від зустрічі загрожує затяжною війною
Зеленський заявив, що відмова Путіна від зустрічі загрожує затяжною війною
27 лютого, 23:58

Політика

Конгресмени США подарували російській делегації шкарпетки із зображенням Трампа
Конгресмени США подарували російській делегації шкарпетки із зображенням Трампа
Держсекретар США публічно посперечався з главами МЗС на саміті G7: причина
Держсекретар США публічно посперечався з главами МЗС на саміті G7: причина
РФ запустила фейкову кампанію проти безпекової співпраці України з країнами Перської затоки
РФ запустила фейкову кампанію проти безпекової співпраці України з країнами Перської затоки
Будемо воювати. Путін зібрав крупний російський бізнес і закликав давати гроші на війну
Будемо воювати. Путін зібрав крупний російський бізнес і закликав давати гроші на війну
Космічний дерибан: ФСБ вкрала мільярди з бюджету Роскосмосу на власні потреби
Космічний дерибан: ФСБ вкрала мільярди з бюджету Роскосмосу на власні потреби
Іран не просив США призупинити удари по енергетиці – WSJ
Іран не просив США призупинити удари по енергетиці – WSJ

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Сьогодні, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
