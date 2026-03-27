Загинув стендап-комік та військовий Артур Петров: що про нього відомо

Артур Петров був відомим гумористом та свого часу працював сценаристом

Український стендап-комік Артур Петров загинув на фронті. Військовослужбовець пішов з життя під час евакуації поранених. Звістку про смерть артистка повідомила його дружина Катерина Яблінська у Facebook, передає «Главком».

Артур Петров служив у ЗСУ, він загинув у Куп’янську-Вузловому під час евакуації поранених. Як розповіла дружина полеглого військового Катерина Яблінська, Артур Петров долучився до лав ЗСУ у квітні минулого року. Як повідомила Катерина Яблінська, Артура Петрова не стало 19 березня. Останні місяці Артур Петров служив у 43 окремій механізованій бригаді.

«Любі друзі, колеги, знайомі Артура, ті, хто любив його стендап. Я Катя, дружина Артура. 18 березня Артур загинув у Куп’янську-Вузловому під час евакуації поранених. Він був у війську з квітня минулого року, останні місяці - у 43 окрема механізована бригада. Коли він повернеться додому - я напишу про день прощання. Пам’ятайте його смішним, будь ласка», – написала дружина гумориста.

Що відомо про Артура Петрова

Гуморист Артур Петров був відомим стендап-коміком фото: Arthur Petrov/Facebook

Артур Петров народився у Дніпрі та закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Гуморист понад сім років працював у «Підпільному стендапі». Артур Петров брав участь різноманітних проєктах, як «Розсміши коміка», ««ГуднайтКлаб» і «Комік на мільйон».

Також військовий мав досвід роботи сценаристом на проєкту «Я соромлюсь свого тіла». Про свою роботу на телебаченні артист часто жартома згадував у своїх виступах. Відомо, що Артур Петров мав мрію – він хотів написати власну книгу. У Артура Петрова залишилися двоє дітей та дружина.

Стендап-комік Артур Петров загинув на фронті фото: Arthur Petrov/Facebook

Друзі та колеги Артура Петрова відреагували загибель гумориста

У соцмережах про смерть Артура Петрова висловилися й інші гумористи та артисти, які були знайомі з полеглим воїном.

Василь Байдак: «Це величезна втрата. Слів дуже не вистачає. Це друг, це стендап-комік, сценарист, хороша людина. Артур Петров на щиті. Як же я свого часу втомився слухати його жарт про мопса, і як би сильно я хотів його б зараз почути ще раз. Але ні, бо Росія й*на мразота. Світла памʼять стендаперу Артуру Петрову».

«Артур Петров на щиті. Один з тих коміків, чиї жарти я памʼятаю майже дослівно», – написав ведучий Данило Білик.

«Артур загинув. Він був променем щирості і доброти. Його в нас відібрала Росія. У мене не вистачає лексикону, описати біль від цієї втрати. Дякую за чин», – звернулася до загиблого колеги стендап комікеса Настя Зухвала.

«Наш Артур загинув на війні. Дуже смішний комік. Добра цікава людина. Неймовірний батько двох дітей», – написала Лана Чубаха

«Я не знаю, що писати… Артур був чарівною людиною, таким для мене назавжди й залишиться. Я досі не вірю в це, якщо чесно» , – зазначив Нікіта Трандафілов.

До слова, Артур Петров загинув під час евакуації поранених 18 березня у Харківській області.