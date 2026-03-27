Обшуки в Поплавського. У Київському університеті культури викрито багатомільйонну «схему»

glavcom.ua
Правоохоронці прийшли з обшуком до Михайла Поплавського
фото: Офіс генпрокурора України

Сума завданих збитків державі, за попередніми підрахунками правоохоронців, вимірюється сотнями мільйонів гривень

Правоохоронці розкрили фінансову махінацію в одному з найвідоміших мистецьких вишів країни. Керівництво Київського університету культури і мистецтв підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора України, Службу безпеки України та власні джерела у правоохоронних органах.

Джерела у правоохоронних органах повідомили «Главкому», що сьогодні, 27 березня, з обшуками прийшли до колишнього ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського.

Наразі йдеться лише про обшуки у колишнього ректора, його самого не затримували.

фото: Офіс генпрокурора України

«У межах досудового розслідування кримінального провадження за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчі провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури», – повідомили правоохоронці.

Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та печатки, які можуть містити докази протиправної діяльності. Наразі триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини вчинення ймовірного злочину та повне коло причетних осіб.

«Главкому» джерела у правоохоронних органах повідомили, що підозру нікому не оголошували.

Причини обшуків

За даними Офіса генпрокурора України, службові особи Київського університету культури у змові з посадовцями Міністерства освіти та науки України організували схему незаконного заволодіння бюджетними коштами, виділеними в межах державної програми з підготовки кадрів закладами вищої освіти.

Йдеться про фінансування за бюджетною програмою «Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики».

фото: СБУ

«Упродовж 2022–2023 років у межах цієї програми з державного бюджету зазначеному навчальному закладу було спрямовано близько 760 млн грн», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора України.

Слідство встановило, що підставою для визначення обсягу державного фінансування були дані про кількість здобувачів вищої освіти, наукових здобувачів, а також штатний розпис закладу.

фото: Нацполіція

За версією правоохоронців, до офіційних документів могли вноситися недостовірні відомості щодо контингенту студентів і науково-педагогічних працівників, що давало підстави для безпідставного збільшення обсягів фінансування.

фото: СБУ

Крім того, перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі.

За попередніми даними внаслідок таких дій державі, завдано шкоди в особливо великих розмірах.

фото: Нацполіція

«Кримінальне провадження розслідується за статтею – привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років», – зазначають правоохоронці.

Ера Поплавського

Михайло Поплавський керував університетом культури понад 30 років. У лютому 2026 року міністр освіти Оксен Лісовий підтвердив, що Поплавський більше не є керівником КНУКіМ. У нього завершився термін дії контракту. Повідомлялось, що міністерство призначило виконувача обов'язків керівника вишу, який має організувати відкриті вибори нового ректора.

Поплавський є народним депутатом IV, VIІ та VIII скликань, і депутатська діяльність приносила йому не тільки бонуси. У 2015-му Верховна Рада прийняла зміни в закон про вищу освіту, яким заборонила тим нардепам, хто голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року (серед них був і Поплавський), призначатися ректорами. Згодом – у 2017 році ця норма була скасована Конституційним судом.

фото з відкритих джерел

Екстравагантний керівник КНУКіМ неодноразово потрапляв у скандали, які часто сам же і провокував. Серед них були і звинувачення у сексуальних домаганнях, і сексистські висловлювання, і брехня в депутатських деклараціях, і розбудова власного бізнесу на базі державного університету… Поплавському також неодноразово закидали несмак та культивацію образу меншовартості українців в його пісенній творчості.

Поплавський також активно експлуатував студентів для  популяризації власної творчості, яку масовано пропагував з допомогою численних концертів та  їх телезйомок. Студенти університету культури масово свідчили у ЗМІ, що захищали свої курсові та дипломні в оригінальний спосіб: вони танцювали, співали, шили костюми для ректора, або ж просто за завданням адміністрації вишу імітували шалену його підтримку під час його численних виступів у ролі співака.

«Главком» писав, як Михайло Поплавський відреагував на рішення міністра освіти і науки Оксена Лісового змінити очільника Київського національного університету культури і мистецтв. 

Багаторічний ректор КНУКіМ наголосив, що Університет культури є «найуспішнішим проєктом його життя». «Майже за 33 роки ректорства ми з командою створили найкращий мистецький заклад вищої освіти в Україні – Університет майбутнього. Найкращі майстри курсів, престижні спеціальності, зіркові викладачі були міцною основою для подальших змін та все це робилось виключно для наших студентів. Вони – серце Університету культури, яке продовжуватиме битись попри все», – заявив він.

Нагадаємо, Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ) отримав нового керівника. Виконувачем обов’язки президента вищого навчального закладу замість 76-річного Михайла Поплавського буде професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу університету Ігор Комарніцький. «Главком» сьогодні першим повідомив про це та оприлюднив відповідний наказ Міністерства освіти і науки України.

