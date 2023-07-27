27 липня. На старт, увага, деколонізація!

Сьогодні набуває сили закон про деколонізацію топонімії. Що він змінює?

Трьохсотрічне домінування Росії над українськими землями ставило за мету стерти національну ідентичність українців. Вулиці наших міст та сіл стали «пантеонами», що вшановують пам’ять тих, хто не мав жодного зв’язку з Україною, а то і взагалі був налаштований вороже проти неї та її народу.

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Але часи змінюються Запит на дерусифікацію простору є в самих українців, і не в останню чергу через широкомасштабний напад Росії. А місцева влада зі свого боку працює над цим.

Так, протягом 2022–2023 років 42 міські ради з 50 досліджуваних програмою «Прозорі міста» перейменували 3225 топонімів. Найбільше проявів деколонізації показують Київ, Краматорськ, Вінниця, Кременчук та Суми. У Вінницькій та Мукачівській міських радах вже заявили про завершення деколонізації топонімів, а в Коломийській збирають пропозиції мешканців щодо назв, які не мають інформативної, історичної чи меморіальної цінності.

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Які ключові етапи варто пройти усім нашим містам для зміни назв? Хто і за що відповідає у цих процесах? І що, зрештою, зміниться з новим законом?

Перейменування – це просто і швидко (спойлер – ні)

Почати варто з того, що деколонізація загалом вживається, як збірне поняття. Воно стосується як декомунізації – позбавлення символів комуністичної ідеології, так і дерусифікації – відмови від символіки російської імперії та Росії.

Відповідають за очищення публічного простору від російських, радянських та імперських топонімів органи місцевого самоврядування – міські, сільські, селищні ради. Вони після узгодження із громадськістю та експертами мають голосувати за нові назви для вулиць, провулків, бульварів, площ, проспектів, набережних та районів у містах.

Водночас ініціативу можуть і мають виявляти й місцеві мешканці. Вони можуть:

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подати петицію (шаблон) з вимогою перейменувати топоніми, скасувати рішення про перейменування або ініціювати повторний розгляд назв для окремих об’єктів;

дати депутатам доручення внести до порядку денного на розгляд або повторний розгляд питання про перейменування окремих назв;

подати місцеву ініціативу з проханням перейменувати урбаноніми (топоніми у містах) або повторно розглянути «проблемні» назви.

Детально про те, як місцевій владі належить проводити такі заходи на місцях, описано у спеціальному Посібнику з деколонізації українських міст.

Посібник з деколонізації українських міст. Практичні рекомендації для органів місцевої влади

Для кожного з цих процесів є окрема нормативна база, яка фіксує обов'язки місцевої влади і встановлює обмеження на ті чи інші назви.

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» регулює відповідність топонімів українському правопису. Зокрема, коли йдеться про перейменування зросійщених назв – Арбузинка, Надеждівка, Луч.

Водночас так званий закон про декомунізацію зобов’язує органи місцевої влади перейменувати об’єкти топоніміки і географічні об’єкти, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму. З 27 липня до наявного законодавства додається Закон України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії». Він забороняє публічно вшановувати та пропагувати назви із символікою російської імперської політики, її визначними, пам’ятні, історичні та культурні місця, населені пункти, дати, події та представників.

Transparency International Ukraine очікує, що закон про деколонізацію топонімії прискорить цей процес. Адже місцева влада в шестимісячний термін з дня набрання чинності цим законом повинна змінити ті назви топонімів, які все ще є символами російської імперської політики.

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Ще раз: станом на 27 січня 2024 року в Україні не повинно залишитись жодного російського, радянського чи імперського топоніма. Звісно, поки що, йдеться про неокуповану частину нашої країни.

Покрокова інструкція для очищення простору міст

Процес перейменування топонімів у контексті повноважень та обов’язків ОМС можна розділити на декілька етапів. Пропонуємо детальніше ознайомитися з кожним із них.

Інфографіку адаптовано за https://old.uinp.gov.ua/sites/default/files/perejmenuvannja-vulyc.pdf

Етап 1: Ухвалення процедури перейменування

Перш ніж розпочати процес деколонізації, місцевим радам варто ухвалити документ, що передбачає порядок перейменування об’єктів топоніміки, а також визначити відповідальний за впорядкування топонімів орган (топонімічні комісії), наділений консультативно-дорадчими функціями. Почасти це один документ, у якому, зокрема, деталізовані повноваження комісії.

Для прикладу, такі документи мають Львівська та Миколаївська міські ради. Натомість у Кропивницькому розробили окреме Положення про міську топонімічну комісію при виконавчому комітеті.

Важливо, щоб громадськість (науковці та активісти) була представлена не менше ніж половиною від складу комісії!

Етап 2: Збір та опрацювання пропозицій

Формування переліку назв, які потрібно змінити (а також пам’ятників, що підлягають демонтажу) топонімічною комісією

Комунікація з містянами щодо нових назв

Консультації з громадськістю дозволять обрати найвдаліші назви, які відповідатимуть запиту мешканців або історичним особливостям місцевості. Це може бути публічне громадське обговорення, електронні консультації чи вивчення громадської думки. Їх потрібно провести протягом 30 календарних днів.

Формування рекомендацій щодо нових назв топонімічною комісією

Надалі ці рекомендації повинні опрацювати профільні постійні комісії ради та виконавчі органи міської ради.

Етап 3: ухвалення нових назв і їх комунікація містянам

Після опрацювання пропозицій на сесію ради виноситься проєкт рішення про перейменування топонімів. Якщо його підтримають – нові назви потрібно належним чином пояснити громадськості.

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Наприклад, інформацію можна розмістити на сайті міськради – так зробила Кропивницька міська рада. Сумська міська рада публікує короткі відео, а в Києві ж створили брошуру з новими назвами.

Джерело: Віка Карпінська

Етап 4: зміни адресних табличок і дорожніх покажчиків

Після ухвалення нових назв міська рада доручає виконавчому органу з питань ЖКГ і службам з благоустрою виготовити та замовити адресні таблички, дорожні покажчики, а також таблички для станцій метро та зупинок.

Самим мешканцям не потрібно змінювати документи, як-от місце реєстрації чи права власності на нерухоме майно, крім випадків, коли щодо майна будуть здійснені операції з продажу чи дарування. Для цього у виконавчому органі місцевої ради можна отримати довідку про перейменування вулиці і використовувати її при вчиненні нотаріальних дій.

Замінений покажчик, станція метро «Звіринецька» замість «Дружби народів» Джерело: КП «Київський метрополітен»

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Наразі перед містами стоїть завдання ухвалити рішення про перейменування назв, пов’язаних із РФ.

Десь цей процес наштовхнеться на опір з боку містян, і владі потрібно буде докласти додаткові зусилля, щоб роз’яснити, чому важливо деколонізувати назви. А десь – навпаки, мешканцям доведеться тиснути на місцеву владу з вимогою перейменувати ті назви вулиць, площ чи бульварів, які символізують імперію. Хай там як, обрання найбільш вдалого варіанту нової назви, який відповідатиме суспільному запиту чи історичним особливостям місцевості, неможливий без діалогу «влада-громада».

І насамкінець: перейменування топонімів – це не тільки про виконання вимог закону або про зміну одних адресних табличок на інші. Ключова ідея цього процесу полягає в тому, щоб наповнити вулиці наших міст новими сенсами та цінностями. І звеличити тих, хто своїми діями виборював Українську Державу та прославляв її.