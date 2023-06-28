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Ідея стосовно перейменування Запоріжжя викликала скандал: реакція українців

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Ідея стосовно перейменування Запоріжжя викликала скандал: реакція українців
Запоріжжя отримало актуальну назву 1921 року, найменування походить від порогів в нижній течії Дніпра («розташоване за порогами»)
фото з відкритих джерел

Мешканці Запоріжжя зауважили, що зважаючи на повномасштабну війну прифронтове місто має більш важливі проблеми, ніж дискусії щодо зміни назви

Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала розглянути можливе перейменування міста Запоріжжя, вказуючи на те, що наразі назва може не відповідати лексичним нормам. Про це йдеться у переліку рекомендацій Нацкомісії.

У додатку № 7 вказується, що назва «Запоріжжя» може «не відповідати лексичним нормам української мови та стосуватися російської імперської та колоніальної політики». Водночас комісія не пояснила, яким чином назва Запоріжжя може бути пов’язана з імперськими наративами Росії.

Ідея стосовно перейменування Запоріжжя викликала скандал: реакція українців фото 1

Таким чином Нацкомісія рекомендує запропонувати нову назву для Запоріжжя, або надати обґрунтування для збереження поточної назви. Місцева влада повинна подати свої рекомендації протягом шести місяців. Якщо за цей період місцева влада не надасть своїх пояснень, то це питання буде розглядати Верховна Рада.

Варто зазначити, щоб перейменувати Запорізьку область, потрібно вносити зміни до Конституції, для чого потрібна підтримка парламенту понад 300 голосів.

Зауважимо, Запоріжжя отримало актуальну назву 1921 року, найменування походить від порогів в нижній течії Дніпра («розташоване за порогами»).

У соціальних мережах обговорюють ініціативу. Так, на рекомендацію щодо перейменування Запоріжжя відреагували народні депутати від «ЄС» Софія Федіна та Володимир Ар’єв.

«Слуга народу» Віталій Безгін обурився й звернувся до Нацкомісії зі стандартів державної мови. «Пропоную на найближче засідання комітету викликати представників та навчити читати та виконувати законодавство не формально, а в комплексі!» – наголосив політик.

Нардеп Володимир В’ятрович від партії «ЄС», який у минулому обіймав посаду голови Інституту нацпам’яті, назвав пропозицію «некомпетентністю на межі провокації».

Ідея стосовно перейменування Запоріжжя викликала скандал: реакція українців фото 2

Ідея про перейменування обласного центру викликала багато запитань серед українців.

Ідея стосовно перейменування Запоріжжя викликала скандал: реакція українців фото 3
Ідея стосовно перейменування Запоріжжя викликала скандал: реакція українців фото 4

Мешканці Запоріжжя зауважили, що зважаючи на повномасштабну війну прифронтове місто має більш важливі проблеми, ніж дискусії щодо перейменування.

Ідея стосовно перейменування Запоріжжя викликала скандал: реакція українців фото 5
Ідея стосовно перейменування Запоріжжя викликала скандал: реакція українців фото 6

Користувачі мережі розлючені й шоковані пропозицією Нацкомісії й не стримують емоції.

Ідея стосовно перейменування Запоріжжя викликала скандал: реакція українців фото 7
Ідея стосовно перейменування Запоріжжя викликала скандал: реакція українців фото 8

Проте є деякі українці, які не так однозначно виступають проти перейменування, а вбачають у ньому логіку.

Ідея стосовно перейменування Запоріжжя викликала скандал: реакція українців фото 9

Раніше повідомлялося, що Нацкомісія рекомендує перейменувати Запоріжжя.

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Теги: Запоріжжя декомунізація

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