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Стан укриттів в Україні: Зеленський провів спеціальну нараду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стан укриттів в Україні: Зеленський провів спеціальну нараду
Президент запевнив, що ресурс у місцевої влади в країні на укриття є
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «На жаль, у різних містах України й досі є значна неготовність укриттів»

Питання з готовністю укриттів в Україні досі залишається відритим, однак місцева влада має всі ресурси для того, щоб привести їх до ладу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Глава держави повідомив, що сьогодні він провів окрему нараду щодо ситуації з укриттями в різних областях та містах України. За його словами, доповідали міністр стратегпрому Олександр Камишін та профільний заступник керівника Офісу президента щодо регіональної політики Олексій Кулеба.

«На жаль, у різних містах України й досі є значна неготовність укриттів… Після всього. Держава не терпітиме такої бездіяльності. І це – відповідальність місцевих керівників. Ресурс у місцевої влади в країні на укриття є», – наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва.

Як повідомлялося, у ніч на 1 червня  в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття. 

Теги: міністр місцева влада держава укриття Володимир Зеленський президент влада Олександр Камишін

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