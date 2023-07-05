Стан укриттів в Україні: Зеленський провів спеціальну нараду
Володимир Зеленський: «На жаль, у різних містах України й досі є значна неготовність укриттів»
Питання з готовністю укриттів в Україні досі залишається відритим, однак місцева влада має всі ресурси для того, щоб привести їх до ладу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
Глава держави повідомив, що сьогодні він провів окрему нараду щодо ситуації з укриттями в різних областях та містах України. За його словами, доповідали міністр стратегпрому Олександр Камишін та профільний заступник керівника Офісу президента щодо регіональної політики Олексій Кулеба.
«На жаль, у різних містах України й досі є значна неготовність укриттів… Після всього. Держава не терпітиме такої бездіяльності. І це – відповідальність місцевих керівників. Ресурс у місцевої влади в країні на укриття є», – наголосив президент.
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів районних адміністрацій Києва.
Як повідомлялося, у ніч на 1 червня в результаті ворожої атаки на Київ у Деснянському районі столиці три людини загинули, серед загиблих одна дитина. Також десять осіб травмовано, з них одна дитина. Люди загинули через те, що не змогли потрапити у зачинене укриття.
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