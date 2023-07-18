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Іран зробив голосну заяву про Україну та ще більше посварився із Росією

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Іран зробив голосну заяву про Україну та ще більше посварився із Росією
Глава іранського МЗС Хоссейн Амір Абдоллахіян
фото: Irna

Іран заявив про те, що не сприймає анексії Росією територій України

Влада Ірану не визнає анексію Росією українських територій і виступає за повагу територіальної цілісності всіх держав. Про це на пресконференції в Тегерані заявив глава іранського МЗС Хоссейн Амір Абдоллахіян, пише Nournews.

«Ми віримо в територіальну цілісність кожної країни, включаючи Україну, яка має бути головним пріоритетом усіх країн на основі міжнародного права», –  сказав він, додавши, що Тегеран наполягає на необхідності припинити війну «шляхом політичного діалогу».

Глава МЗС Ірану також заявив, що в Тегерані не вважають достатніми пояснення російської влади щодо заяви, яку підписала Росія за підсумками стратегічного діалогу з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки.

«Нещодавно до заяви Ради співробітництва країн Перської затоки було включено пункт проти Ірану щодо трьох островів, але ми показали, що не згодні з жодної зі сторін щодо територіальної цілісності та національного суверенітету Ірану», –  сказав міністр.

Країна вважає неприйнятним втручання Москви у питання територіальної цілісності Ірану, наголосив міністр, натякаючи на дипломатичний скандал, який спалахнув на Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. Там російські дипломати закликали до переговорів щодо статусу трьох островів поблизу Ормузької протоки, які Іран вважає своїми і на які також претендують ОАЕ.

У відповідь МЗС Ірану викликало російського посла Олексія Дідова, висловивши тому протест. Від російської сторони було отримано «роз'яснення», але Тегеран не вважає їх достатніми, заявив на пресконференції Абдоллахіян.

Він додав, що влада країни «не приймає повторення цієї практики з боку Росії чи будь-якої іншої сторони щодо територіальної цілісності Ірану».

Острови Абу-Муса, Великий Томб та Малий Томб у Перській затоці були взяті під контроль іранськими військовими у 1971 році.

Велика Британія, яка контролювала острови, вивела війська з Перської затоки, після чого було утворено Об'єднані Арабські Емірати. Проте імперський уряд Ірану вирішив повернути те, що вважалося історично-іранськими територіями. У листопаді того ж року, за два дні до проголошення незалежних ОАЕ, Мохаммад Реза Шах надіслав іранський флот для забезпечення контролю над усіма трьома островами.

Іранські збройні сили, як і раніше, присутні на островах, при цьому тільки на острові Абу-Муса проживає кілька тисяч людей.

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Теги: росія міністр протест Велика Британія скандал влада

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