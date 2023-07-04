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Охоронець одного зі столичних магазинів назвав Київ «російськомовним» (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Охоронець одного зі столичних магазинів назвав Київ «російськомовним» (відео)
У той же день після скандалу стало відомо, що охоронець звільнився
фото: скріншот з відео Дем'яна Ганула

У столиці виник черговий мовний скандал: охоронець одного з магазинів заявив, що «Київ – російськомовне місто»

У Деснянському районі столиці виник черговий мовний скандал. Охоронець магазину «Конфіскат» відмовлявся спілкуватись із покупцем українською, а потім заявив, що «Київ – російськомовне місто». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив активіст Дем'ян Ганул.

«Київ, станція метро «Лісова». Магазин «Конфіскат», вулиця Академіка Кухаря, вісім. Охоронець магазину стверджує, що Київ – російськомовне місто, на зауваження не реагував, а продовжував порушувати закон про мову», – йдеться в повідомленні.

Згодом стало відомо, що у той самий день охоронець звільнився, а справою зайнялись правоохоронці, пише Obozrevatel з посиланням на пресслужбу поліції.

«Правоохоронці прибули до магазину, де нібито сталась ситуація на відео, але охоронця не застали. Як з’ясувалося, він одразу після конфлікту з відвідувачами написав заяву про звільнення і, нічого не пояснюючи, покинув приміщення закладу», – уточнили в поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, звільнений президентом Володимиром Зеленським з посади тимчасового виконувача обов'язків голови Дніпровської райдержадміністрації Києва Павло Бабій залишається у керівництві РДА. Наразі він обіймає посаду заступника очільника адміністрації.

До слова, на сільськогосподарських та сезонних ярмарках у Києві тимчасово припинять реалізацію харчових продуктів, що швидко псуються. Заборона буде діяти із 4 до 31 липня.

Теги: Київ магазин охорона скандал мова

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