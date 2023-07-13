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Київрада підбила підсумки перейменувань: назву змінила кожна п'ята вулиця

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Київрада підбила підсумки перейменувань: назву змінила кожна п'ята вулиця
Депутати Київради перейменували 561 вулицю в столиці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Столична влада взялася впорядковувати процес перейменувань, який в останній рік набув лавиноподібного масштабу

Протягом 2014-2023 років було перейменовано 561 із 2845 вулиць, провулків, проспектів, бульварів, які є у Києві. З них 186 змінили назву у рамках декомунізації, 313 в рамках дерусифікації, перейменовано також три станції метро. Про це повідомляє Київська міська рада.

У зв’язку із такими масштабами перейменувань столична влада на засіданні 13 липня ухвалила рішення, покликані впорядкувати і логічно завершити цей процес. Зокрема депутати доручили Департаменту міського благоустрою КМДА спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями забезпечити інвентаризацію вуличних та будинкових покажчиків на бульварах, вулицях, провулках, узвозах, проїздах, проспектах, площах, тупиках, набережних, які перейменовані. Балансоутримувачам будівель, споруд і територій доручено забезпечити виконання робіт по заміні вуличних та будинкових покажчиків.

Департаменту транспортної інфраструктури доручено забезпечити проведення інвентаризації зупинок транспорту та приведення, у разі потреби, їх назв у відповідність до нових назв об’єктів топоніміки, а також здійснити заміну зупинкових покажчиків. Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату – забезпечити проведення інвентаризації балансових об’єктів, яким було присвоєно (змінено) назву, а також здійснити встановлення (заміну) відповідних інформаційних покажчиків.

Секретаріат Київської міської ради тепер повинен звернутись до українського Інституту національної пам’яті щодо надання вичерпного переліку назв об’єктів міського підпорядкування на території міста Києва, які ще підпадають під вимоги законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

На офіційному сайті Київської міської ради буде розміщена інформація для громадян та суб’єктів господарювання міста Києва щодо встановленої законодавством України заборони пропаганди символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та пропаганди символіки російської імперської політики, а також необхідності використовувати актуальні назви об’єктів міського підпорядкування, зокрема в рекламі, інформаційних та інших продуктах.

Депутати також вирішили, що розгляд подань про зміну назв (перейменування) бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, тупиків, набережних у місті Києві буде здійснювати після виконання усіх вище зазначених організаційно-правових та господарських заходів.

Нагадаємо, що нещодавно Київрада перейменувала кілька станцій метро та низку вулиць.

До слова, парламент заборонив географічні назви, пов’язані з Росією. Прийняття закону прискорить дерадянізацію і дерусифікацію країни.

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Теги: Київ Київрада декомунізація

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