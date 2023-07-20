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Новий «Слуга народу». Як влада клонує Ляшка і… Тимошенко

Війна і вибори
Віталій Тараненко glavcom.ua
Новий «Слуга народу». Як влада клонує Ляшка і… Тимошенко
Багатосерійний фільм про відомого аграрія Батю-Паровоза з Кіровоградщини зніме компанія шоумена Юрія Горбунова
зображення: процишин офіційний

Державне фінансування серіалу «СМТ Інгулець» спровокувало скандал. І ось чому…

Українське суспільство отримало черговий привід для збурення. Під час війни бюджетні мільйони витрачаються не на купівлю дронів, потрібних на фронті, а на створення… серіалів. Станом на вечір 19 липня, державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» за результатами мистецького конкурсу підписало договорів на суму 177,19 млн грн. І це ще не фінал, оскільки ця сума передбачена для на виробництва лише 18 серіалів. Всього ж їх має бути 53.

Новий «Слуга народу». Як влада клонує Ляшка і… Тимошенко фото 1

Основний аргумент критиків: мільйони спрямовуються на кіно під час воєнного стану, у той час, коли ледь пересічні громадяни збирають «з миру по нитці» на дрони, тепловізори, автомобілі для ЗСУ.

Точкою кипіння в цій історії стала інформація про бюджетне фінансування серіалу «СМТ Інгулець». На нього держава виділяє 33,6 млн грн.

дані з системи ProZorro
дані з системи ProZorro

Як свого часу і комедійний серіал «Слуга народу», «СМТ Інгулець» може мати далекосяжні політичні цілі. Завдяки «Слузі народу» у велику політику – відразу на посаду президента – заскочив Володимир Зеленський. Головним же героєм «СМТ Інгулець» стане бізнесмен з української глибинки, в якому легко упізнати одіозного аграрія, президента футбольного клубу «Інгулець» Олександра Поворознюка. Цей діяч став особливо відомим під час війни завдяки особливій увазі до нього телеканалу «1+1»…

В описі сюжету серіалу на сайті державних закупівель Prozorro.ua йдеться: дії серіалу відбуватимуться у селищі міського типу Інгулець, в якому всім керує місцевий фермер Олексій Паровоз…
В описі сюжету серіалу на сайті державних закупівель Prozorro.ua йдеться: дії серіалу відбуватимуться у селищі міського типу Інгулець, в якому всім керує місцевий фермер Олексій Паровоз…
На фото Олександр Поворознюк

Забагато збігів із аграрієм Поворознюко

24-серійний фільм «СМТ Інгулець» презентувала столична ТОВ «Прототип Продакшн». Компанію засновано 2003 року. Нинішнім засновником та власником цього бізнесу є український актор, телеведучий 1+1, шоумен та заслужений артист України Юрій Горбунов. Раніше Горбунов і його «Прототип Продакшн» зняли три частини комедії «Скажене весілля», яку також частково профінансувало Держкіно.

На мистецький конкурс, організований «Мультимедійною платформою іномовлення України», Горбунов подав сценарій двох серій нової кінострічки. Сюжетна лінія така: два талановитих айтішника Максим та Данило втікають з фронтового Харкова і по дорозі на Львів якимсь чином опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці «Батя». Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі.

дані з системи ProZorro
дані з системи ProZorro

А тепер згадаємо про реального фермера, що справді господарює на Кіровоградщині і дуже схожий на вигаданого Олексія Паровоза. 52-річний Олександр Григорович Поворознюк, керівник та засновник ТОВ «АФ П’ятихатська». Аграрій мешкає у смт Петрове Кіровоградської області. За Олександром Поворознюком (Григоровичем) закріпилася кличка «Папа».

«Кличка «Папа» пішла від номерів на авто. Мені їх подарували на день народження люди – 2,5 тис. пайовиків. Вони складались по 20-30 грн, хто скільки міг. Хотіли купити мені номер «Батько», але на всі літери не вистачило коштів, і вони замовили номери «Папа», так і прижилось», – поділився Олександр Поворознюк.

Новий «Слуга народу». Як влада клонує Ляшка і… Тимошенко фото 2
Новий «Слуга народу». Як влада клонує Ляшка і… Тимошенко фото 3
фото: footboom.com

Крім цього, Олександр Поворознюк володіє фермерським господарством, яке називається «Арго-Папа».

дані Youсontrol
дані Youсontrol

«Папа» настільки прилип до аграрія, що він використовує ці прізвисько навіть у адресі своєї електронної скриньки: [email protected].

Як свідчать відомості з відкритих джерел, Олександр Поворознюк є президентом місцевого футбольного клубу «Інгулець». На сайті ФК розміщено ряд інтерв’ю, які роздавав футбольний бос.

До речі, влада приділяє увагу активній медійній розкрутці Поворознюку вже понал рік. Він побував на кварталівському «Байрактарі» (шоу яке виходило у рамках єдиного телемарафону). Матюкливий бізнесмен також став улюбленцем телеканалу «1+1».

Широка впізнаваність прийшла до Олександра Поворознюка саме тоді, коли він потрапив на телебачення під час війни. Наприклад, журналістка «плюсів» Наталія Мосейчук провела з аграрієм кілька відерто піарних інтерв’ю. І вже тоді перед глядачем поставало питання «хто і навіщо запалює нову зірку»?

Поворознюк став особливо відомим під час війни завдяки особливій увазі до нього телеканалу «1+1»…
Поворознюк став особливо відомим під час війни завдяки особливій увазі до нього телеканалу «1+1»…

Поворознюк активно висловлював прихильність до діючого президента. Зокрема, його фраза «Вова, іб*ш їх, бл*ть» перетворилася на мем. Водночас фермер із Кіровоградщини не добирає слів, коли говорить про новітніх опозицінерів на кшталт Юлії Тимошенко або Петра Порошенка.

«Вова, іб*ш їх, бл*ть» – головний хіт Олександра Поборознюка
«Вова, іб*ш їх, бл*ть» – головний хіт Олександра Поборознюка

Олександр Поворознюк мав судимості, про які він публічно хвалився: «...скажу чесно, ці руки дуже багато крали. Я кажу відверто. Але я ніколи не крав у людей, я крав у держави. Проносило, проходило, але я за це і судимість заробив. Колись і авторитет на цьому втратив, бо був судимий. В армії теж судимий: у бушлаті було холодно – я дублянок накрав».

Однак проблеми із законом у минулому не заважають пану Поворознюку позиціонувати себе тепер у ролі антикорупціонера. Він активно їздить країною і відкриває нові осередки громадської організації «Стоп корупції». Вказана ГО створена 2015 року мешканцями Києва Богданом Хмельницьким, Тарасом Лиликом і Романом Бочкалою.

***

Під вечір 19 липня з’явилася реакція шоумена Юрія Горбунова, який продюсуватиме серіал «СМТ Інгулець».

Найбільший успіх шоумена Юрія Горбунова у ролі кінопродюсера – «Скажене весілля»
Найбільший успіх шоумена Юрія Горбунова у ролі кінопродюсера – «Скажене весілля»

«Прошу звернути увагу, що в умовах війни і інформаційної війни, в яку ворог інвестує мільярдні ресурси, потрібно відповідно реагувати та створювати в тому числі проєкти, які будуть патріотичними, проукраїнськими, в контексті реального часу та подій, які проживає кожен з нас. Ми з командою перебуваємо в Україні, створюємо робочі місця та робимо все можливе, щоб індустрія розвивалася. Це важливо та потрібно», – заявив Горбунов. Він вважає бюджет серіалу на суму 33,6 млн грн «невеликими коштами». І пообіцяв, що комедійна кінострічка відображатиме реальність.

Приклад серіалу «Слуга народу» та його вибуховий ефект на українську політику не може не надихати продюсерів. Та «кінореальність» стала трампліном на Банкову для Володимира Зеленського. 24-серійний фільм «СМТ Інгулець» цілком скидається на виборчу кампанією для Поворознюка та політичного проєкту, обличчям якого він стане. Політологи, з яким поспілкувався «Главком» переконані: умовна партія матюкливого правдоруба «Папи» дуже перспективний проєкт. Він без проблем переманить до себе електорат «захисника селян» Олега Ляшка, а також завдасть удару по інших партіях, які мали найбільшу підтримку на периферії. Не даремно ж Поворознюк системно грубо критикує Юлію Тимошенко…

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: бюджет скандал фінансування серіал

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