Адвокатам, які пішли на фронт, приготуватися! Час зректися професії?

Хто хоче притягнути військових-адвокатів до відповідальності?

На виконання окремого доручення Головнокомандувача Збройних Сил України командири військових частин видають розпорядження з вимогою сформувати списки військовослужбовців-адвокатів. Одне з таких розпоряджень отримала громадська ініціатива «Голка» від джерел в Міноборони. Накази ґрунтуються на законі «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», який дійсно забороняє поєднувати військову службу та адвокатську діяльність. Проте чому за справу взялися лише тепер, на третьому році великої війни?

«Роз'яснити військовослужбовцям, що мають статус адвоката, положення ст. 7 закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність«. Статус адвоката з військовою службою є несумісним… попередити військовослужбовців, що мають статус адвоката, про ініціювання військовою частиною перед відповідними радами адвокатів регіонів питань про притягнення до дисциплінарної відповідальності, у разі невиконання вимог ст. 7 закону…, інших заходів дисциплінарного впливу», – йдеться у розпорядженні, про строки виконання якого мають доповісти до 24 травня.

Текст розпорядження на виконання доручення Головнокомандувача від 10 травня 2024 року щодо формування списків адвокатів у лавах ЗСУ

Голова правління Центру прав людини Zmina Тетяна Печончик припускає, що справа активізувалася з подачі Національної асоціації адвокатів України: «Цю асоціацію понад 10 років очолює соратниця Медведчука Лідія Ізовітова. Це не перший випадок, коли Асоціація тисне на адвокатів, які пішли захищати Україну. І тут не можна не згадати про те, що у випадках, коли деякі адвокати, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, беруть участь у тортурах, їх не позбавляють свідоцтв, натомість шукають адвокатів у лавах ЗСУ. І ось тепер ще й намагаються зробити так, щоб ініціаторами притягнення до відповідальності ставали військові частини».

Зауважимо, що на початку року народні депутати Анатолій Ткаченко («Слуга народу») та Антоніна Славицька (група «Відновлення України») внесли законопроєкт, який передбачає можливість поєднувати військову службу та адвокатську діяльність. Його розкритикував член комітету Володимир Ватрас («Слуга народу»). Досі ця ініціатива так і не потрапила на розгляд комітету.

Голова правління Фундації Dejure Михайло Жернаков пропонує, щоб Комітет з питань правової політики, який очолює «слуга» Денис Маслов, напрацював зміни до закону «Про адвокатуру», який нині дає можливість діяти монополії у цій галузі: «Ці зміни допомогли б нам позбутися від союзників ворога в адвокатурі та навести в ній лад. Це посилило б судову реформу. Про потребу реформувати адвокатуру, нагадаю, йдеться у звіті Єврокомісії. Натомість член комітету «Слуга» Володимир Ватрас реєструє законопроєкт (11279), який дозволяє притягати до відповідальності журналістів, які ототожнюють адвоката і його клієнта. Такої вимоги наші партнери не висували. Так, не завжди адвоката слід асоціювати з клієнтом. Але деякі справи ну дуже показові і про них суспільство має знати. Зокрема адвокат Олексій Шевчук, який є спікером Асоціації, і при цьому захищав антиукраїнських діячів. Наприклад, зрадника, нині покійного Іллю Киву»

Чинний спікер Асоціації адвокатів Шевчук поряд з нині покійним зрадником Кивою

Законодавча ініціатива, у разі прийняття якої можуть штрафувати журналістів, які асоціюють адвокта із його клієнтом (11279), з’явилася у травні. По суті, через два місяці після того, як Національна асоціація адвокатів оприлюднила своє відкрите звернення про «порушення медіа гарантій адвокатської діяльності». Таким чином вимоги Асоціації у Комітеті правової політики виконують доволі швидко.

22 травня на сайті Асоціації з’явилася інформація, що «у Верховній Раді підтримали» ініціативу Асоціації. Хоча насправді йдеться не про підтримку цієї ініціативи парламентом, а лише про подання законопроєкту низкою нардепів.

До речі, один із співавторів ініціативи, яку лобіює Асоціація, це обраний від ОПЗЖ нардеп Олександр Пузанов. Учасник так званого «батальйону Монако». Він як лідер столичного осередку нині забороненої партії «Опоблок» раніше заявляв: «С позиции Оппозиционного блока переговоры надо вести с абсолютно любым субъектом, если эти переговоры принесут довгожданий мир. Не должно быть разницы это боевики , сепаратисты или еще какие то лица».

Що стосується чинного керівництва Асоціації адвокатури, яке лобіює ці законодавчі зміни, то воно активно вже під час окупації Криму та Донбасу контактувало з російськими колегами. На цьому фото очільниця Асоціації Ізовітова поряд з Юрієм Пилипенком – представником адвокатської палати Московської області.

Скрін з сайту Асоціації адвакатів

Пилипенко фігурує в одному зі списків «Пособників окупаційної влади», який створив Міжнародний фонд боротьби з корупцією (організація прихильників Навального). Він «активно підтримував агресію Росії проти України. Надавав допомогу окупаційній адміністрації на території Запорізької області задля інтеграції цієї території до складу Росії» – ось таку причину зазначили навпроти прізвища цього адвоката, з яким так фотографувалася Ізовітова.

Адвокат Артем Донець, який пішов на фронт і неодноразово заявляв про утиски з боку Асоціації, наголошує: Ізовітова очолює Асоціацію більше ніж 10 років і її повноваження закінчились в 2022 р. І навіть за цим законом часів Януковича мають бути вибори керівництва.

«Чому зараз адвокатуру зачищають від найбільш патріотичних – тих, хто пішов боронити країну? Та тому, що обирати це керівництво будуть адвокати. Адвокатів-захисників у такий спосіб просто усувають. Фронтовики не зможуть бути обраними в цій Асоціації з тих самих причин. Чим менше патріотичних адвокатів – тим більше шансів у ватників, що оберуть знову «вату». А адвокатура має давати кадровий потенціал для прокуратури та судів. Так блокується і судова реформа. Прикро, що питання з притягненням до дисциплінарної відповідальності адвокатів, які пішли на фронт, соратники Медведчука знайшли як вирішити через Міноборони та Збройні Сили. І тут є питання до профільного комітету Верховної Ради, який з січня не вносить зміни до закону, аби можна було поєднувати службу і адвокатську діяльність. Чомусь забаганки неповноважних колишніх очільників Асоціації деякі нардепи готові дуже швидко реалізовувати», – каже Донець.

Нагадаємо, наразі у Конституційному Суді розглядають скаргу адвоката В’ячеслава Плескача. Ця скарга стосується «кріпацтва» в адвокатурі, яке закріпили на рівні закону за часів Януковича. Будь-який адвокат безальтернативно має бути членом Національної асоціації адвокатури України і платити внески. Той, хто не в асоціації — не має права на професію.

Ірина Федорів, голова громадської ініціативи «Голка»