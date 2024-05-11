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Закон про іноагентів. Прем’єр Грузії готовий піти на поступки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Закон про іноагентів. Прем’єр Грузії готовий піти на поступки
Кобахідзе заявив, що «бачить позитивні зміни» у діалозі із західними партнерами після останніх зустрічей
фото з відкритих джерел

Компромісні пропозиції могли б внести через процедуру президентського вето

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що грузинській владі вдасться «примирити позиції» із західними партнерами щодо скандального закону «Про прозорість іноземного впливу» і натякнув на готовність до незначних поступок. Про це повідомляє «Новости-Грузия».

Кобахідзе заявив, що «бачить позитивні зміни» у діалозі із західними партнерами після останніх зустрічей. 

«У мене склалося враження, що зараз є готовність обговорювати норми закону», – сказав прем’єр у спілкуванні зі ЗМІ. 

Кобахідзе зазначив, що компромісні пропозиції могли б внести через процедуру президентського вето, яку президентка Саломе Зурабішвілі обіцяла застосувати після ухвалення закону у фінальному третьому читанні, що очікувано станеться наступного тижня.

«Тут наші партнери повинні будуть виступити із конкретними зауваженнями та відобразити їх у вето президента. Ви знаєте, що коли вето надходить у парламент, це має бути сформульовано у вигляді конкретного законопроєкту», – заявив Кобахідзе. 

За словами прем’єра, до того часу влада буде «готовою до обговорень». Водночас Кобахідзе дав зрозуміти, що «Грузинська мрія» не погодиться на кардинальні зміни, як зміна назви закону чи відмова від запровадження спеціального статусу для організацій зі значною часткою донорського фінансування, і готова переглянути лише деякі технічні деталі. 

«Прозорість – це один із найважливіших європейських принципів та цінностей… Але давайте почекаємо, що нам скажуть партнери», – додав він.

Нагадаємо, 15 квітня у Тбілісі розпочалися акції протесту проти закону про іноземних агентів, який викликав обурення Заходу та громадянського суспільства в Грузії.

Зазначимо, Іраклій Кобахідзе відмовився від візиту до США для обговорення стратегічного партнерства та допомоги. Причиною цьому стала вимога США призупинити розгляд скандального закону про іноагентів.

До слова, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що правляча партія «Грузинська мрія» не відмовиться від ухвалення закону «Про прозорість іноземного впливу», який викликав масові протести й критику Заходу. 

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Теги: Грузія прем’єр-міністр законопроєкт Саломе Зурабішвілі

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