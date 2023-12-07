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Хто захопив владу в адвокатурі? Фронтовики-адвокати вказали на промовистий факт

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Хто захопив владу в адвокатурі? Фронтовики-адвокати вказали на промовистий факт
Асоціацію-монополіст вже багато років очолює давня соратниця державного зрадника Віктора Медведчука
фото: Національна асоціація адвокатури України

Керівництво Національної асоціації адвокатів України жодного разу не засудило вторгнення РФ

Національна асоціація адвокатури України – організація, яку з листопада 2012 року очолює Лідія Ізовітова, давня соратниця Віктора Медведчука, який в Україні обвинувачується у державній зраді. Лише ця установа видає свідоцтво адвоката, яке легко втратити, якщо не платити внески, не проходити платні курси та не набирати бали. Деякі адвокати, які пішли на фронт захищати Україну, все ж наважились на боротьбу з асоціацією-монополістом – у відповідь їх позбавили права займатися адвокатською діяльністю, про що вони розповіли «Главкому».

В той самий час адвокатів-перевертнів, які беруть участь у катуваннях українських полонених у Криму та інших тимчасово окупованих територіях, адвокатських посвідчень не позбавляють. На цей факт звернув увагу Ілля Костін – адвокат, який пішов воювати у першу хвилю мобілізації і зараз служить у Головному управлінні військової юстиції. Він вже давно публікує матеріали про бездіяльність Національної асоціації адвокатури стосовно адвокатів-зрадників.

Хто захопив владу в адвокатурі? Фронтовики-адвокати вказали на промовистий факт фото 1

«Керівництво Національної асоціації адвокатів жодного разу не засудило вторгнення РФ, жодного разу не звернулось про притягнення зрадників до відповідальності. Рада адвокатів під головуванням Лідії Ізовітової та секретаря Ігоря Колесніка на численні звернення оголосило, що оцінку діям адвокатів-зрадників буде давати «після закінчення воєнного стану», – говорить Костін.

Адвокат Артем Донець, який зараз теж служить у лавах ЗСУ, запитав у колег, чи задоволені вони навчанням у Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України. Більшість опитаних (понад 700 адвокатів), не задоволені необхідністю сплачувати кошти в цю приватну організацію, якій Асоціація по суті надала монопольні повноваження.

Хто захопив владу в адвокатурі? Фронтовики-адвокати вказали на промовистий факт фото 2

«Вчитися треба. Але цей процес має бути налагоджений якісно. І ця вища школа Національної асоціації адвокатури має бути не монополістом, а сервісною організацією. Туди мають хотіти потрапити на навчання, а не ходити відбувати повинність Тим паче, якщо це йде за мої внески і оплату курсів. Вони це зробили жахливо. Навіть технічна сторона не на належному рівні. І дізнатися, скільки вони за це все «підвищення кваліфікації» отримують коштів від адвокатів неможливо. Вони інформацію засекретили», – розповідає Донець. Він додав, що не мав можливості навіть ознайомитися із скаргою, на підставі якої його на шість місяців позбавили права займатися адвокатською діяльністю.

У 2023 році внески адвокатів поділені на дві частини –70% (1878,80 грн) сплачується на рахунок Ради адвокатів регіону і 30% (805,20 грн) – на рахунок Національної асоціації адвокатів України. Донець зазначив, що зараз у адвокати приймають будь-кого, що деформує професійний рівень спільноти.

«Кількість адвокатів збільшилася з моменту приходу Ізовітової вдвічі. Але це не говорить про якість. Тут посвідчення не за просто так дають тим, кого викинула навіть правоохоронна система чи суди – колишніх прокурорів, поліцейських, до яких були питання навіть у керівників цих органів. І це триває впродовж 10 останніх років. І суспільство має розуміти, що саме оці адвокати, до яких немає питань, і ходять по судах захищати «ФСБ у рясах», – наголошує Донець.

Зазначається, що тиск на тих адвокатів, які захищають професію та не згодні з теперішнім станом справ в адвокатурі, став можливим після того, як у правила адвокатської етики вже за часів нинішніх очільників була внесена стаття, яка забороняє критику органів самоврядування адвокатури.

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Теги: Віктор Медведчук адвокат правосуддя фронт

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