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Депутатка підготувала альтернативну версію законопроєкту про демобілізацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Депутатка підготувала альтернативну версію законопроєкту про демобілізацію
За словами парламентарки, законопроєкт передбачає можливість звільнення після 36 місяців служби
фото з відкритих джерел

Інна Совсун стверджує, що її колеги у Верховній Раді «геть байдужі» до цього питання

Народна депутатка Інна Совсун заявила, що підготувала ще одну версію законопроєкту про демобілізацію на тлі наміру влади створити подібний документ у термін до 8 місяців. Вона наголосила на важливості швидшого ухвалення рішення в цьому питанні. Про це парламентарка розповіла під час обговорення «Важливість прийняття термінів служби для військових в умовах дії воєнного стану» в «Українському медіацентрі».

«Я написала не один законопроєкт. Я прекрасно знаю, скільки часу треба для того, щоб законопроєкт підготувати. Коли мені кажуть про вісім місяців на розробку законопроєкту розміром в одну сторінку, то я прекрасно розумію, чому кажуть такі терміни: для того, щоб цю проблему не вирішувати», – заявила депутатка.

Окрім того, вона стверджує, що її колеги у Верховній Раді «геть байдужі» до цього питання.

Як зауважила Совсун, аби, зокрема, довести, «що розробка такого законопроєкту не потребує 8 місяців», вона підготувала свою версію документа.

«Я не кажу, що його саме треба приймати чи інший. Законопроєкт з досить простими нормами. До слова, підготовка зайняла моєю невеличкою командою […] три дні», – зазначила вона.

За словами парламентарки, законопроєкт передбачає можливість звільнення після 36 місяців служби з обовʼязковим перебуванням на лінії зіткнення впродовж 12 місяців. Вона назвала такі умови «відповідальною позицією».

«Я готова подавати інший законопроєкт. Я готова, і я впевнена, що колежанки тут (дружини військових, що були на обговоренні – ред.) готові до цього діалогу, до будь-яких норм. Ми не готові вдавати, що можна ще вісім місяців почекати», – наголосила Совсун. 

Нагадаємо, 15 квітня, народні депутати внесли проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проведення демобілізації. 

До слова, через оперативну ситуацію на фронті Генеральний штаб ЗСУ хоче, аби демобілізаційні норми із законопроєкту про мобілізацію були розглянуті в окремому законопроєкті. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

До слова, ті військовослужбовці, які були звільнені після полону, тепер мають право на демобілізацію. Така норма передбачена у новому законі №10449, який ухвалила Верховна Рада. 

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Теги: Верховна Рада Міноборони Генштаб звільнення Інна Совсун розробка законопроєкт

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