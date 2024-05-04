США проводять перемовини із G7 щодо російських активів. Атака на Харків. Головне за ніч

Головні новини ночі проти 4 травня

Bloomberg: США пропонують виділити Україні $50 млрд із заморожених активів РФ. У Харкові безпілотники влучили у цивільну інфраструктуру. До парламенту Канади внесено законопроєкт щодо прискорення військової допомоги Україні. Прем'єр Грузії звинуватив США у розпалюванні в країні революції.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 4 травня, щоб ви були в курсі подій.

Bloomberg: США пропонують виділити Україні $50 млрд із заморожених активів РФ

США ведуть з країнами G7 переговори щодо виділення Україні $50 млрд із заморожених російських активів. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, США ведуть переговори із партнерами по «Великій сімці» щодо виділення $50 млрд Україні. Джерела розповіли, що за американським планом, більшість коштів буде отримано з відсотків, які накопичаться від заморожених російських активів.

Міністр фінансів США Джанет Єллен підтвердила, що переговори щодо цього питання справді тривають.

У Харкові безпілотники влучили у цивільну інфраструктуру

Вночі, 4 травня, російська армія завдала удару по Харкову безпілотниками. Є постраждалі. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

«Два прильоти шахедів по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. На місці одного із влучань – масштабна пожежа», – йдеться у повідомленні.

Повідомлялося про чотирьох постраждалих, серед яких – дитина.

«Допомогти виграти війну». Посол США в Україні назвала цілі пакета допомоги

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що основні цілі пакета допомоги для України в розмірі $61 млрд – це військова та економічна допомога, підтримка реформ на шляху інтеграції до Європейського союзу і НАТО, а також підзвітність наданої Вашингтоном допомоги. Про це повідомляє Інтерфакс.

«Перша мета – допомогти вам виграти війну», – наголосила Брінк.

Друга мета, за словами Брінк, – допомогти Україні «перемогти в майбутньому, що, по суті, означає підтримку зусиль України щодо інтеграції до Європейського союзу, а також до НАТО і перетворення країни на сильнішу і процвітаючу демократію».

Третім пунктом посол назвала підзвітність, наголосивши, що це важливо в контексті подальшої підтримки українців.

До парламенту Канади внесено законопроєкт щодо прискорення військової допомоги Україні

У нижній палаті парламенту Канади зареєстрували законопроєкт, який має спростити процес надання Україні військової допомоги та підтримати українську оборонну промисловість. Законопроєкт вніс депутат від опозиційної Консервативної партії Гарнет Дженуіс, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, законопроєкт вимагає від уряду негайно передати Україні надлишкове військове спорядження Збройних сил Канади та скасувати або спростити експортний контроль щодо військового обладнанням, яке прямує до України.

Окрім цього законопроєкт закликає канадські державні кредитні установи надавати пріоритет оборонним промисловим проєктам в Україні.

Прем'єр Грузії звинуватив США у розпалюванні в країні революції

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе розкритикував експосла США Келлі Дегнан, звинувативши її у розпалюванні революції в країні.

«Говорив зі старшим радником очільника Держдепартаменту США з питань політики Дереком Шолле і висловив своє щире розчарування двома спробами революції 2020-2023 років, підтриманими колишнім послом США (Келлі Дегнан - ред.) і здійсненими через неурядові організації, що фінансуються із зовнішніх джерел», – заявив Кобахідзе.

За його словами, якби спроби розпалити революцію мали успіх, то в Грузії відкрилася б друга лінія фронту.