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Україна не отримає користі від зміни умов підтримки зеленої енергетики – адвокатка

Дарія Демяник
glavcom.ua
Україна не отримає користі від зміни умов підтримки зеленої енергетики – адвокатка
Інвестори вважають, що підприємства зеленої енергетики будуть мати високий ризик фінансового дефолту у разі зупинки підтримки галузі
фото: depositphotos.com

Зміна умов підтримки інвесторів нашкодить розвитку розподіленої генерації – адвокатка Савченко

Україна не отримає вигоди від зміни механізму підтримки галузі відновлюваної енергетики, оскільки порушення наданих раніше державою гарантій щодо стабільності законодавчого та регуляторного поля призведе до зупинки у реалізації нових проєктів. Про це заявила Ольга Савченко, партнерка Юридичної компанії ALTELAW.

«Відомо, що НКРЕКП та USAID (із залученням KPMG) опрацьовують ініціативи щодо відокремлення складової витрат на фінансування Послуги з тарифу на передачу електричної енергії та перенесення такого фінансування на споживачів у вигляді окремого платежу», – сказала Савченко.

Вона нагадала, що 27 грудня 2023 року на своєму засіданні Регулятор навіть схвалив законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо транспонування актів Енергетичного Співтовариства», який передбачає зміну системи фінансування послуги по ВДЕ.

«При цьому, від такої ініціативи жоден з ініціаторів не отримає позитивного наслідку, проблема розрахунків з виробниками з ВДЕ лише поглибиться та очевидним буде порушення гарантій держави щодо незмінності умов підтримки, даних ринку під час ретроспективного зниження «зеленого» тарифу», – зазначила адвокатка.

За її словами, чергова зміна умов підтримки остаточно зупинить будь-які нові проєкти, а діючі інвестори таки розглядатимуть судові способи захисту своїх інтересів.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики України не підтримує законопроєкт, розроблений Нацкомісією з питань енергетики та комунальних послуг щодо зміни механізму фінансування галузі зеленої енергетики шляхом виокремлення необхідної компенсації з тарифу на передачу «Укренерго» в окрему надбавку.

В ЄБА вважають, що зміна умов стимулювання розвитку галузі зеленої енергетики є порушенням раніше наданих інвесторам гарантій та шкодить можливості країни залучати нові інвестиції.

При цьому інвестори вважають, що підприємства зеленої енергетики будуть мати високий ризик фінансового дефолту у разі зупинки підтримки галузі через компанію «Укренерго», оскільки це порушить гарантованість надходжень і підприємства зеленої енергетики не зможуть розраховуватись за кредитами.

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Теги: НКРЕКП інвестиції фінансування Україна Укренерго законопроєкт

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