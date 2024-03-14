Медведчук подав апеляційну скаргу, аби поновити свідоцтво адвоката в Україні

Екснардепа та кума Путіна позбавили права на заняття адвокатською діяльністю у травні 2023 року

Віктор Медведчук вирішив оскаржити попереднє рішення суду про право на заняття адвокатською діяльністю в апеляції

Обвинувачений у державній зраді екснардеп Віктор Медведчук не погодився із рішенням Київського окружного адміністративного суду, який відмовив йому в поновленні свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Про це стало відомо з тексту судової ухвали, яке оприлюднила громадська ініціатива «Голка».

Будь ласка, читайте текст після реклами

12 березня Шостий апеляційний адміністративний суд своєю ухвалою відкрив апеляційне провадження за скаргою Медведчука.

Медведчука позбавили права на заняття адвокатською діяльністю за рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київщини, до якої зверталися адвокати Ілля Костін та Роман Титикало. Вони пояснюють, що в Асоціації адвокатури діє монополія соратників Медведчука і цю монополію очолює Лідія Ізовітова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У звіті Єврокомісії прямим текстом написано, що ми маємо змінювати законодавство про адвокатуру. Нагадую всім, що воно було створене за часів зрадника Януковича і його посіпака Портнов дуже радів закону «Про адвокатуру». Саме цей закон дозволяє соратникам Медведчука з 2012 року тримати у заручниках всіх адвокатів. А з огляду на те, що у нас адвокатура дає кадри в прокуратуру і суди, то ми ставимо під загрозу і судову реформу», – наголошує адвокат Ілля Костін, який пішов добровільно служити в ЗСУ.

За його словами, змінити закон – це задача профільного комітету, який очолює Денис Маслов, але у комітеті цей процес ще навіть не починали.

Нагадаємо, київський окружний адміністративний суд відмовив обвинуваченому в державній зраді екснардепу Віктору Медведчуку у поновленні свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю. Екснардеп та кум Путіна вважає, що члени кваліфікаційно-дисциплінарної комісії були упередженими і на них нібито тисли.

Як відомо, Національна асоціація адвокатури України – організація, яку з листопада 2012 року очолює Лідія Ізовітова, давня соратниця обвинуваченого в державній зраді Віктора Медведчука. Лише ця установа видає свідоцтво адвоката, яке легко втратити, якщо не платити внески, не проходити платні курси та не набирати бали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Деякі адвокати, які пішли на фронт захищати Україну, все ж наважились на боротьбу з асоціацією-монополістом – у відповідь їх позбавили права займатися адвокатською діяльністю.