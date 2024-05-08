TikTok подає до суду, щоб заблокувати закон США

Закон дає ByteDance час до 19 січня, щоб продати TikTok, інакше його заборонять на території США

У позові до Апеляційного суду стверджуюється, що закон порушує Конституцію США

TikTok і його китайська материнська компанія ByteDance подали позов до федерального суду США, щоб заблокувати закон про потенційну заборону TikTok у Штатах. Про це пише Reuters.

Компанія стверджує, що законопроєкт «нечітко описує TikTok як загрозу національній безпеці». У позові до Апеляційного суду стверджуюється, що закон порушує Конституцію США, зокрема Першу поправку щодо захисту свободи слова. Тому компанії просять заборонити генеральному прокурору США Мерріку Гарленду виконувати закон.

«Конгрес зробив безпрецедентний крок, чітко виділивши та заборонивши TikTok: живий онлайн-форум, який використовується 170 млн американців для створення, обміну та перегляду відео в інтернеті. Вперше в історії Конгрес ухвалив закон, який піддає постійну загальнонаціональну заборону на єдину мовленнєву платформу з назвою та забороняє кожному американцю брати участь в унікальній онлайн-спільноті з більш ніж 1 млрд людей у ​​всьому світі», – йдеться у позові ByteDance.

Закон, підписаний президентом США Джо Байденом 24 квітня, дає ByteDance час до 19 січня, щоб продати TikTok західній компанії, інакше його заборонять на всій території Сполучених Штатів.

У позові йдеться: «продаж просто неможливий: ні комерційно, ні технологічно, ні юридично. Немає сумнівів: закон змусить заборонити до 19 січня 2025 року, змусивши замовкнути 170 млн американців. які використовують платформу для спілкування способами, які неможливо відтворити в іншому місці».

Американські законодавці занепокоєні, що Китай може отримати доступ до даних про американців або шпигувати за ними за допомогою TikTok, тому закон ухвалили переважною більшістю в Конгресі. Тим часом соцмережа заперечує, що коли-небудь передавала дані користувачів із США.

Нагадаємо, Конгрес США схвалив рішення про заборону китайської соціальної мережі TikTok. Застосунок буде недоступний для завантаження через 270 днів, якщо китайський власник не продасть платформу.

79 членів Сенату проголосували за заборону соцмережі, 18 були проти. Це рішення наштовхує компанію ByteDance відмовитись від TikTok, щоб уникнути заборони. Очікувалося, що TikTok подасть позов до суду, щоб заблокувати закон.